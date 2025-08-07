Davide Ancelotti celebra classificação e garante ambiente protegido no Botafogo

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na última quarta-feira, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Técnico do Glorioso, Davide Ancelotti celebrou a classificação e explicou a escolha por uma escalação alternativa.

O comandante deu oportunidades a atletas com menor minutagem nos últimos jogos, além de promover a estreia do jovem Huguinho, das categorias de base. Ele também destacou a função tática de Savarino, autor do gol da vitória.

"Feliz pela classificação. Feliz pelos jogadores que não costumam jogar e que hoje jogaram e entraram também. Claro que tenho confiança no meu elenco, tenho em todos. Feliz de poder dar oportunidades a jogadores que ainda não tiveram, como Mastriani e Marçal. O primeiro jogo de Huguinho, ele merece e tem nível para estar com a equipe profissional", disse Davide, em coletiva após o jogo.

"Vou fazer a escalação sempre para ganhar o próximo jogo. Nesse jogo precisávamos mais atacar as costas deles, por essa razão jogamos sem um 9. Savarino fez um trabalho muito bom com um gol. Feliz por ele. Dar descanso aos jogadores que podem estar cansados também e que precisaremos nos próximos jogos", ressaltou.

O treinador evitou falar a respeito dos episódios recentes sobre o controle da SAF do clube e garantiu que o ambiente no elenco está blindado.

"O tema jurídico eu não domino, aqui dentro não influi. Tenho aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar e focalizar nos jogos", pontuou.

O Botafogo volta a campo neste sábado, quando visita o Fortaleza, no Castelão. O duelo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 20h30 (de Brasília).