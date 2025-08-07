Daronco registra na súmula objeto atirado no campo e explica expulsões de auxiliares de Abel

O Derby desta quarta-feira pela Copa do Brasil foi muito quente. O jogo, que terminou com o Corinthians classificado, teve muitas expulsões e até um objeto arremessado no gramado. Por sua vez, o árbitro Anderson Daronco registrou os incidentes na súmula da partida. Veja abaixo:

Objeto arremessado no campo

Com o Palmeiras perdendo e o jogo perto do fim, foi jogado no gramado um objeto no gramado, identificado como um carregador portátil por Daronco.

"Informo que aos 34 minutos do segundo tempo foi arremessado um carregador portátil, vindo do setor leste da torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras, conforme imagem em anexo", relatou Daronco.

Além disso, após o primeiro gol do Corinthians, um isqueiro foi atirado nos jogadores do Timão, que estavam comemorando. O volante Raniele pegou o objeto e acendeu para provocar a torcida, o que gerou uma confusão. Apesar disso, Daronco não registrou o isqueiro na súmula.

Expulsões de auxiliares

No decorrer do jogo, Anderson Daronco ainda expulso dois auxiliares de Abel Ferreira: João Martins, preparador de goleiros, e o assistente Vitor Castanheiras. O árbitro gaúcho explicou as expulsões e alegou que a equipe de arbitragem foi ofendida pelos profissionais.

João Martins - "Por após sua equipe ter sofrido um gol, protestou com palavras e gestos contra as decisões da arbitragem de maneira ofensiva proferindo as seguintes palavras: "foi falta lá no Weverton caralho, vai se f***, filha da p***, sempre você que faz merda Daronco, vai se f***". Após sua expulsão, ele fez um gesto conhecido como "sinal de banana com os braços", de forma a insultar a equipe de arbitragem. Informo ainda que no intervalo do jogo, na zona mista, enquanto a equipe de arbitragem se direcionava para o vestiário, o mesmo proferiu várias vezes de forma agressiva e desrespeitosa as seguintes palavras: "Tem que ser preso, tem que ser preso, tem que ser preso", relatou Daronco.

Vitor Castanheiras - "Com o jogo paralisado com um princípio de tumulto, ele invadiu o campo de jogo confrontando os jogadores adversários. Após ser expulso, o mesmo se dirigiu ao quarto árbitro se recusando a sair e proferindo as seguintes palavras: "Só vai me expulsar, só fazem merda, falta no Weverton que vocês não marcaram, seu merda", terminou Daronco.