Cruzeiro e Vasco encaram pressão por afirmação nos duelos finais das oitavas da Copa do Brasil

A noite desta quinta-feira encerra as oitavas de final da Copa do Brasil com dois confrontos que carregam mais do que a busca por uma vaga. CRB x Cruzeiro e Vasco x CSA colocam em campo expectativas distintas, mas igualmente pesadas: de um lado, clubes tradicionais tentando consolidar boas fases ou reagir em meio a turbulências; de outro, adversários que chegam como azarões, mas com repertório suficiente para desafiar a lógica.

Em Maceió (AL), o Cruzeiro encara o CRB no estádio Rei Pelé após empate sem gols no jogo de ida. O time mineiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, tenta usar o torneio como extensão de uma temporada que, até aqui, inspira confiança e ambição.

A equipe de Leonardo Jardim vive seu melhor momento em anos e chega à decisão em campo adversário com favoritismo técnico, mas cercada de cautela. A atmosfera será hostil: ingressos esgotados, torcida alagoana inflamada e um rival que, embora esteja longe dos holofotes nacionais, cresceu dentro da competição.

O CRB não é apenas o time de menor investimento: é, por enquanto, uma das boas histórias desta edição. A classificação às oitavas já surpreendeu, e o clube se agarra a nomes experientes como Douglas Baggio e William Pottker, este último envolvido recentemente em uma entrada que resultou na fratura de Fagner, do Cruzeiro, e reacendeu o debate sobre limites na intensidade do jogo.

No campo, Pottker será novamente uma peça-chave para tentar desconstruir um Cruzeiro que se apoia na juventude e nos gols de Kaio Jorge para avançar - e garantir os R$ 4,7 milhões da premiação.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a noite em São Januário será de tensão máxima. O empate sem gols no primeiro duelo mantém tudo em aberto entre Vasco e CSA, mas o contexto pesa para o lado carioca. Em crise técnica, financeira e política, o Vasco tem convivido com pressões que ultrapassam o futebol.

A ameaça de sequestro ao presidente Pedrinho é só o episódio mais recente de um ambiente que se deteriorou nos bastidores e contaminou o campo. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube vê na Copa do Brasil uma oportunidade rara de respiro.

Com Philippe Coutinho como esperança de diferenciação técnica, o Vasco precisa mostrar mais do que esforço. Precisa, sobretudo, vencer um adversário que, embora limitado, é disciplinado e bem armado por Marcelo Fernandes. O CSA ocupa apenas a parte intermediária da Série C, mas se defende bem, sabe jogar fora de casa e parece mais à vontade no papel de quem nada tem a perder.

Por estarem nas oitavas, cada time garantiu R$ 3,638 milhões e, quem avançar, ganha mais R$ 4,74 milhões. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A CBF fará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira, a partir das 11h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.