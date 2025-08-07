Crespo pondera sobre escolhas e pede "pés no chão" após eliminação do São Paulo: "Não somos horríveis"

O técnico Hernán Crespo fez uma breve ponderação sobre suas escolhas na eliminação do São Paulo para o Athletico-PR, nos pênaltis, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um a menos desde os três minutos de jogo, o Tricolor viu a decisão encaminhar-se às penalidades após perder por 1 a 0 na Arena da Baixada, o que deixou o agregado empatado.

Além das trocas durante os 90 minutos, a escolha dos batedores para a disputa de pênaltis também chamou a atenção - negativamente - dos torcedores. O zagueiro Sabino, o atacante Gonzalo Tapia e o goleiro Jandrei foram para as batidas, mas os três pararam em defesas do goleiro Santos.

"A sensação, uma situação de que tínhamos pouco tempo para arrumar muitas coisas. Sim, podemos e devemos trabalhar mais pênaltis, mas é uma situação muito particular. É muito difícil também de falar depois desses três erros. Não acho que seja correto", analisou o treinador em coletiva.

Crespo mandou a campo o que tinha de melhor à disposição para o duelo da última quarta-feira. A escalação contava com os retornos dos titulares Alan Franco e Ferreirinha, enquanto o jovem Rodriguinho, que vinha de boas atuações, ganhou uma nova oportunidade como meia armador.

Contudo, todos os planos do São Paulo foram por água abaixo com a expulsão relâmpago de Rafael que, no entendimento da arbitragem, era o último homem e parou Viveros com falta. Para tentar conter o ímpeto do Athletico-PR, Crespo fez mudanças no intervalo, além de ter trazido Pablo Maia para o lugar do atacante Ferreirinha. O argentino, entretanto, não soube responder se teria feito algo diferente.

"Não tive tempo de analisar. Eu fiz essas escolhas de coração. Talvez, em dois dias, eu possa responder se teria escolhido diferente. A realidade é que o resultado é esse. Infelizmente aconteceu, estamos eliminados, mas temos que seguir em frente e levantar a cabeça. Depois, se você me fala, poderia ter feito outra coisa? Talvez sim, mas neste momento, é muito difícil para mim responder essa pergunta", disse o argentino.

A temporada do São Paulo, contudo, está longe de ser vista como um desastre por conta da queda na Copa do Brasil. O Tricolor ainda está vivo na Copa Libertadores e encara o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas. Já no Brasileirão, o time se recuperou e ocupa o oitavo posto, com 25 pontos.

A derrota para o Athletico-PR encerrou uma série de cinco vitórias consecutivas do São Paulo. Crespo, portanto, pediu "pés no chão" a todos os profissionais do clube.

"A primeira coisa que temos que fazer... nós [comissão técnica], os atletas, a diretoria: pés no chão. Não somos horríveis agora e também não éramos fenômenos antes. O que temos que fazer, sabemos perfeitamente. Mas não gostamos de ser eliminados de uma competição importante", concluin o treinador.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo recolhe os cacos e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. O Tricolor retorna aos gramados neste sábado, quando encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada.