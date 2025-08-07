CRB x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Colaboração para o UOL, em São Paulo

CRB e Cruzeiro entram em campo na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió (AL), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Cruzeiro e CRB empataram no jogo de ida. No Mineirão, ninguém saiu na frente, e agora quem vencer avança às quartas; novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Cruzeiro voltou a vencer no Brasileirão. A equipe de Leonardo Jardim bateu o Botafogo por 2 a 0 fora de casa e encerrou uma sequência de dois jogos sem triunfo.

CRB tenta reagir após derrota na Série B. O time alagoano venceu só uma vez nos últimos cinco jogos e perdeu para a Chapecoense por 3 a 2 na rodada passada.

CRB x Cruzeiro -- Copa do Brasil

Data e hora: 7 de agosto, às 21h (de Brasília)

7 de agosto, às 21h (de Brasília) Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Rei Pelé, em Maceió (AL) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

