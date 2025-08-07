Topo

Cruzeiro aproveita falha do CRB, vê Cássio se agigantar e vai às quartas

Goleiro defendeu pênalti quando placar estava em 1 a 0 e garantiu classificação mineira Imagem: Itawi Albuquerque/AGIF
Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 23h04

Uma semana depois de se frustrar com um inspirado Matheus Albino, o Cruzeiro uniu uma falha do goleiro do CRB a um milagre de Cássio para vencer os alagoanos por 2 a 0, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e avançar para a próxima fase do torneio. O jogo foi realizado no Rei Pelé, em Maceió, na noite de hoje.

Villalba iniciou a contagem para os mineiros, e Cássio garantiu a classificação de maneira heroica ao defender um pênalti para sua equipe já na casa dos 40 minutos da etapa final. Ainda deu tempo de Eduardo, já nos acréscimos, definir o resultado.

O time mineiro vai conhecer na terça-feira o seu adversário nas quartas. A CBF sorteará os quatro confrontos restantes do torneio a partir das 11h30 (de Brasília) em sua sede, no Rio de Janeiro.

Quem está classificado?

  • Athletico
  • Atlético-MG
  • Bahia
  • Botafogo
  • Corinthians
  • Cruzeiro
  • Fluminense
  • Vasco

Falha aqui, milagre ali

O Cruzeiro só não desembarcou em Maceió com vantagem no bolso porque na semana passada, em Belo Horizonte, Matheus Albino deu show. O goleiro, que já havia parado Neymar na terceira fase da Copa do Brasil, foi o principal responsável por manter o empate no Mineirão e dar sobrevida ao time da Série B para o duelo de volta.

O problema é que o camisa 12 não repetiu a boa atuação e falhou, ainda no 1º tempo, ao errar o soco na bola em cobrança de escanteio de Matheus Pereira, que gerou o gol de Villalba e colocou o vice-líder do Brasileirão em vantagem.

A noite de Albino contrastou com a de Cássio, que se agigantou já nos minutos finais ao defender pênalti de Gegê e garantir a classificação cruzeirense antes de Eduardo, nos acréscimos, definir o resultado no Rei Pelé.

Gols e destaques

Muita vontade, mas... O início do embate no abarrotado Rei Pelé ensaiou ser bastante agitado, com Wanderson e Danielzinho testando os goleiros Matheus Albino e Cássio, respectivamente. As finalizações, no entanto, deram lugar a erros de passe e consecutivas faltas — foram oito infrações aplicadas pela arbitragem antes mesmo dos 20 minutos. O destaque, de fato, ficou pelo estado de uma das bolas do jogo, que murchou e precisou ser substituída.

Matheus Albino faz milagre... O Cruzeiro chegou com perigo, finalmente, aos 28 minutos: em jogada construída pela esquerda, Kaiki Bruno recebeu e caprichou no cruzamento rasteiro para Matheus Pereira, que emendou de primeira e viu Matheus Albino se esticar para evitar o pior para os alagoanos.

... Matheus Albino falha. Até então morno, o embate se encaminhava para o intervalo com o zero no placar até os visitantes marcarem por meio da bola parada: Matheus Pereira cobrou escanteio com veneno da ponta direita, e Matheus Albino errou na hora de afastar o perigo. Resultado? Villalba, que estava atrás do camisa 12 do CRB, só teve o trabalho de testar para as redes: 1 a 0.

Câmbio, câmbio... O 2º tempo começou com o CRB esboçando ataques antes de a arbitragem ganhar os holofotes no Rei Pelé — e não por um erro em lance polêmico, mas sim pela falha nos equipamentos de comunicação dos juízes. O fato curioso paralisou a partida por quase três minutos.

Atacantes descalibrados. Kaio Jorge não voltou dos vestiários com o faro de gol em dia. Primeiro, o cruzeirense recebeu com liberdade pela esquerda e jogou para fora ao deslocar demais o goleiro rival, e depois, ao completar um cruzamento da esquerda, mandou por cima já na região da pequena área. Pelo lado alagoano, Mikael e Douglas Baggio desperdiçaram boas oportunidades. pouco antes de Matheus Pereira, na resposta mineira, acertar a trave.

Fabrício Bruno põe mão na bola, e Cássio salva ao pegar pênalti. O CRB teve uma chance de ouro para empatar o duelo aos 39 minutos, quando Mikael finalizou e Fabrício Bruno, com o braço aberto, bloqueou a finalização. Resultado? Pênalti para os mandantes. O gigante Cássio apareceu, espalmou a batida de Gegê e evitou o pior para os visitantes — que ainda marcaram com Eduardo nos acréscimos para sacramentar a vaga nas quartas.

FICHA TÉCNICA
CRB 0x2 CRUZEIRO

Data e horário: 7 de agosto, às 21h (de Brasília)
Competição: volta das oitavas da Copa do Brasil
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza
Assistentes: Bruno Boschilia e Neuza Inês Back
VAR: Bráulio da Silva Machado
Cartões amarelos: Fábio Alemão, Higor Meritão, Matheus Ribeiro, Mikael (CRB); Wanderson, Fabrício Bruno, Lucas Silva (CRU)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Villalba (CRU), aos 42 min do 1º tempo; Eduardo (CRU), aos 50 min do 2º tempo

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri (Segovia), Fábio Alemão e Léo Campos (Weverton); Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho (Dadá Belmonte), Douglas Baggio (Pottker) e Breno Herculano (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira (Matheus Henrique); Christian (Eduardo), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim

