Topo

Esporte

Coritiba x Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B

07/08/2025 20h00

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá início nesta sexta-feira. O Coritiba terá pela frente a Chapecoense, às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira.

Onde assisitr

O confronto terá transmissão da Rede TV, Disney+ e do canal Desimpedidos, no YouTube.

Os donos da casa estão na vice-liderança da competição e assumem a ponta em caso de empate. Os paranaenses querem aumentar a série sem derrotas e buscam a segunda vitória seguida para colocar pressão no Goiás, atual primeiro colocado.

Já a Chapecoense está na quarta colocação, com 33 pontos. Os catarinenses precisam pontuar para se manterem no grupo de acesso.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Wallisson e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Clayson

Técnico: Mozart Santos

Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Bruno Matias; Marcinho e Neto Pessoa

Técnico: Gilmar Pozzo

ARBITRAGEM

Alex Gomes Stefano será o juiz do confronto, já Carlos Henrique Cardoso e Wallace Muller Barros serão os auxiliares. Rodrigo Carvalhaes de Miranda estará responsável pelo VAR.

Esporte

