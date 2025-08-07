Coritiba x Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B
A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá início nesta sexta-feira. O Coritiba terá pela frente a Chapecoense, às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira.
Onde assisitr
O confronto terá transmissão da Rede TV, Disney+ e do canal Desimpedidos, no YouTube.
Os donos da casa estão na vice-liderança da competição e assumem a ponta em caso de empate. Os paranaenses querem aumentar a série sem derrotas e buscam a segunda vitória seguida para colocar pressão no Goiás, atual primeiro colocado.
Já a Chapecoense está na quarta colocação, com 33 pontos. Os catarinenses precisam pontuar para se manterem no grupo de acesso.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Wallisson e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Clayson
Técnico: Mozart Santos
Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Bruno Matias; Marcinho e Neto Pessoa
Técnico: Gilmar Pozzo
ARBITRAGEM
Alex Gomes Stefano será o juiz do confronto, já Carlos Henrique Cardoso e Wallace Muller Barros serão os auxiliares. Rodrigo Carvalhaes de Miranda estará responsável pelo VAR.