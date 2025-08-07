Corinthians se mostra à vontade sob pressão e tenta preservar 'vibração dos Dérbis'

O Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil com vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, após vencer por 1 a 0 em Itaquera. Jogar na casa do rival com um a mais desde os 15 minutos, por causa da expulsão de Aníbal Moreno, contribuiu para o desfecho positivo, mas o que determinou o resultado, de fato, foi a postura do time alvinegro.

Habituados ao caos que acomete o clube fora de campo e cientes do quão negativo seria uma eliminação para o maior rival em campo, os corintianos mostraram, nos dois jogos, mais preparo mental e capacidade de lidar com a pressão do que os palmeirenses. O que se viu do lado alviverde foi muito nervosismo, da comissão técnica aos jogadores.

Colocar os nervos à prova e sair do Allianz com uma vitória por 2 a 0 dá nova confiança ao Corinthians e ao trabalho de Dorival Júnior, que vinha sendo muito criticado. O desafio, agora, é preservar ao menos um pouco da "vibração" do Dérbi para o restante da temporada, como disse Raniele na zona mista.

"O impacto é gigantesco. Eu espero que continue sendo uma virada de chave para gente, que a gente consiga levar esse sentimento, essa vibração, não so para os Dérbis, mas para os outros jogos com outros times. Temo muita qualidade e, quando igualamos o adversário na raça, a gente sobressai. Espero realmente que seja uma mudança de chave e que a gente possa dar alegria ao torcedor", afirmou.

A vaga nas quartas de final da Copa do Brasil vem em uma semana bastante caótica. Além da proximidade da assembleia de sócios que pode referendar o impeachment de Augusto Melo, marcada para sábado, 9, os dias que antecederam o Dérbi foram de tensão até nos treinamentos.

Memphis e Félix Torres se desentenderam na véspera do jogo decisivo, e a informação sobre discussão vazou para além dos portões do CT Joaquim Grava, o que chateou os jogadores.

"O pessoal aumenta muito. Foi só uma pequena discussão boba. Mais uma vez eu volto a falar, o que a gente fica mais triste é quando saem essas notícias de pessoas lá de dentro. São coisas que acontecem no dia a dia", comentou o zagueiro Gustavo Henrique.

DEFESA AJUSTADA E PRÓXIMO DESAFIO

Para vencer o Palmeiras na ida e na volta das oitavas da Copa do Brasil, o Corinthians teve, junto do preparo mental adequado, bom desempenho defensivo, como vem tendo há alguns jogos. Esse vem sendo o grande trunfo de Dorival Júnior até aqui.

"Se valoriza muito o ataque, com razão, são grandes jogadores, mas a gente trabalha para pode conquistar e dar tranquilidade ao pessoal da frente. Quanto menos gols a gente tomar, mais chance de ganhar o jogo", avaliou Gustavo Henrique.

O time do Parque São Jorge só volta a jogar na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Juventude, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 19ª rodada. A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi, fechando o primeiro turno.

Memphis e Carrillo foram substituídos com dores e podem ser desfalques. Yuri também precisou sair por questões físicas, mas não deve ser problema para o próximo compromisso. "O Memphis acho que é o caso mais grave. O Carrillo ficou com o pé preso, enquanto o Yuri acho que não é nada."