Corinthians: Memphis tem lesão muscular e Carrillo passará por cirurgia

O Corinthians confirmou que Memphis Depay e André Carrillo sofreram lesões no clássico contra o Palmeiras, na noite de ontem. Ambos deixaram o gramado durante a partida, que terminou com vitória do Timão por 2 a 0 e classificação às quartas da Copa do Brasil.

O que aconteceu

André Carrillo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. Ainda não há previsão oficial para seu retorno.

Já o holandês Memphis Depay foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou o processo de recuperação junto ao departamento de fisioterapia do clube.

As baixas representam um desfalque importante para o técnico Dorival Júnior, que só pôde contar com o time completo nos dois confrontos contra o rival.

O Alvinegro Paulista volta a campo na próxima segunda-feira contra o Juventude, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.