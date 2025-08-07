Topo

Esporte

Corinthians corrige problema crônico e encontra equilíbrio na zaga

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 05h30

Problema crônico desde o início da temporada, as bolas aéreas deixaram de ser dor uma dor de cabeça para o Corinthians sob o comando de Dorival Júnior.

Equilíbrio nas bolas aéreas

Até abril, ainda sob o comando de Ramón Díaz, cerca de 40% dos gols sofridos pelo Timão foram de bola aérea. Enquanto isso, a deficiência defensiva também limitava a equipe no ataque: tinha dificuldade em usar os recursos de seus jogadores mais altos para marcar gols.

Em pouco mais de dois meses com Dorival, os lances pelo alto foram corrigidos na defesa e incorporados ao sistema ofensivo. No jogo de ida contra o Palmeiras, o gol de Memphis Depay já foi uma amostra — Rodrigo Garro cobrou falta, Matheuzinho cruzou, e o camisa 10 marcou de cabeça.

No clássico de ontem, o Alvinegro paulista provou de vez sua evolução e venceu o Palmeiras com a estratégia que antes era uma preocupação. O primeiro gol do Timão no Allianz Parque saiu em finalização de Matheus Bidu, que aproveitou a sobra do escanteio cobrado pelo alto. Já o segundo foi em cabeçada de Gustavo Henrique, que aproveitou falta batida por Rodrigo Garro.

Foram dois gols de bola parada que fizeram com que destravássemos a partida. Fico muito feliz, é um momento muito difícil que estamos atravessando, todos sabem, o Corinthians vivendo um momento complicado, lá dentro estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, buscando estarem muito próximos, juntos para que possamos encontrar um caminho e uma solução.
Dorival Júnior, após Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Na visão de Gustavo Henrique, a atenção especial à bola parada e à pressão defensiva são fundamentais para esse modelo de jogo com Dorival. O zagueiro destacou que o time conseguiu aplicar em campo tudo o que foi praticado durante a semana, com boa efetividade nas finalizações e equilíbrio na zaga.

A gente trabalhou muito, não só a bola parada, mas todas as zonas do jogo. Defensivamente, como a gente ia pressionar, também treinamos bastante bola parada. No treino, conseguimos implantar o que queríamos, finalizamos bastante e fizemos muitos gols. Graças a Deus, no jogo isso deu um bom resultado. É uma partida que vai ficar na história do clube e marcada para mim também.
Gustavo Henrique, em zona mista

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Imavov dispara contra Caio Borralho antes de luta em Paris: "Vou demoli-lo"

Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no Brasileirão

Corinthians corrige problema crônico e encontra equilíbrio na zaga

Palmeiras vê divisão sobre Abel, mas mantém plano: renovar até fim de 2027

Palmeiras vive noite mais hostil do Allianz, e torcida não perdoa ninguém

CRB x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Paulo se preocupa com Arboleda enquanto não acha respostas no mercado

Catapultado na Copa do Brasil, Filipe Luís prova lado amargo com eliminação

Preparador do Brasil na Davis elogia Fonseca: 'Deixa o garoto competir'

Mundial chega ao palco do bronze olímpico e da foto icônica, mas sem Medina

Vasco x CSA: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil