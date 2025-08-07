Corinthians corrige problema crônico e encontra equilíbrio na zaga

Problema crônico desde o início da temporada, as bolas aéreas deixaram de ser dor uma dor de cabeça para o Corinthians sob o comando de Dorival Júnior.

Equilíbrio nas bolas aéreas

Até abril, ainda sob o comando de Ramón Díaz, cerca de 40% dos gols sofridos pelo Timão foram de bola aérea. Enquanto isso, a deficiência defensiva também limitava a equipe no ataque: tinha dificuldade em usar os recursos de seus jogadores mais altos para marcar gols.

Em pouco mais de dois meses com Dorival, os lances pelo alto foram corrigidos na defesa e incorporados ao sistema ofensivo. No jogo de ida contra o Palmeiras, o gol de Memphis Depay já foi uma amostra — Rodrigo Garro cobrou falta, Matheuzinho cruzou, e o camisa 10 marcou de cabeça.

No clássico de ontem, o Alvinegro paulista provou de vez sua evolução e venceu o Palmeiras com a estratégia que antes era uma preocupação. O primeiro gol do Timão no Allianz Parque saiu em finalização de Matheus Bidu, que aproveitou a sobra do escanteio cobrado pelo alto. Já o segundo foi em cabeçada de Gustavo Henrique, que aproveitou falta batida por Rodrigo Garro.

Foram dois gols de bola parada que fizeram com que destravássemos a partida. Fico muito feliz, é um momento muito difícil que estamos atravessando, todos sabem, o Corinthians vivendo um momento complicado, lá dentro estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, buscando estarem muito próximos, juntos para que possamos encontrar um caminho e uma solução.

Dorival Júnior, após Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Na visão de Gustavo Henrique, a atenção especial à bola parada e à pressão defensiva são fundamentais para esse modelo de jogo com Dorival. O zagueiro destacou que o time conseguiu aplicar em campo tudo o que foi praticado durante a semana, com boa efetividade nas finalizações e equilíbrio na zaga.