Como Vitinho pode ser utilizado no esquema de Dorival Júnior no Corinthians

07/08/2025 20h28

O atacante Vitinho está próximo de ser anunciado como novo reforço do Corinthians para o restante da temporada. O jogador já realizou exames médicos em São Paulo e deve assinar contrato em breve.

Revelado pelo Botafogo, o atleta de 31 anos acumula passagens por CSKA Moscou, Internacional, Flamengo e Al-Ittifaq. Estava livre no mercado desde que rescindiu contrato com o clube saudita, onde atuou por três temporadas.

A versatilidade foi um dos principais fatores para sua contratação. Com velocidade, drible e capacidade de atuar em profundidade, Vitinho se encaixa no perfil buscado por Dorival Júnior. O técnico estava à procura de um atacante que pudesse jogar pelas laterais do campo, quase como um ponta, especialmente pelo lado esquerdo.

A carência desse tipo de jogador foi identificada pelo treinador, já que Garro, Memphis e Yuri Alberto - principais nomes do ataque - costumam atuar mais pelo meio. Assim, Vitinho chega para oferecer novas alternativas táticas e ampliar as opções ofensivas do time.

Dorival também poderá utilizá-lo mais centralizado, como segundo atacante, função em que o jogador pode criar oportunidades e finalizar. Em sua última temporada pelo Al-Ittifaq, por exemplo, ele marcou sete gols e distribuiu sete assistências.

A chegada de Vitinho, portanto, representa uma aposta estratégica para o Corinthians, principalmente em um momento de cobranças sobre Dorival Júnior diante da irregularidade nos resultados - apesar da última vitória sobre o Palmeiras na Copa do Brasil.

