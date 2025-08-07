Topo

Esporte

Como está a busca do São Paulo por um reforço no mercado da bola

Crespo conversa com a diretoria de futebol do São Paulo no SuperCT - Rubens Chiri/SPFC
Crespo conversa com a diretoria de futebol do São Paulo no SuperCT Imagem: Rubens Chiri/SPFC
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

07/08/2025 12h34

O São Paulo está em busca de um lateral-direito e um zagueiro, mas longe de fechar com qualquer reforço.

O que aconteceu

O clube buscava um jogador que pudesse fazer as duas posições: ser um ala-direito e também atuar na zaga. A diretoria tinha nomes mapeados, mas não conseguiu avançar nas negociações.

Neste momento, o clube vê o mercado bastante fechado e tem dificuldades em encontrar alvos dentro do seu orçamento. A realidade é que o São Paulo busca atletas livres ou por empréstimo, pois não tem dinheiro para exercer a compra.

Relacionadas

Marcos Antônio diz que eliminação não pode abalar sequência do São Paulo

São Paulo: Arboleda sente dores na coxa e preocupa Crespo

São Paulo discute fluxo de pagamento para anunciar renovação de Alan Franco

Nas últimas semanas, o São Paulo viu oportunidades de mercado aparecerem e sumirem. O clube fez contatos e chegou a se animar com possibilidades, mas esbarrou na questão financeira e desistiu das conversas.

O São Paulo também queria um camisa 10, mas atualmente a busca está parada. O foco é encontrar um lateral-direito e um zagueiro, já que o time tem apenas Cédric para a direita e somente quatro zagueiros em um esquema tático que utiliza três.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Daronco registra na súmula objeto atirado no campo e explica expulsões de auxiliares de Abel

Como está a busca do São Paulo por um reforço no mercado da bola

Palmeiras amarga 8ª queda, assume erros, mas não sabe como corrigi-los: 'Falta uma sintonia'

UFC Vegas 109: Com lições da derrota e confiante, Jean Matsumoto busca nocaute

'Não é hora de bancar o herói', diz brasileiro líder do Mundial de Surfe

Expulsões do Palmeiras na Copa do Brasil podem virar problema no Brasileiro

Flamengo empilha jogos com margem de gols apertada e paga na Copa do Brasil

Charles Do Bronx anuncia que fará luta principal do UFC Rio

Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja dia e horário

Ex-campeã se machuca e Norma Dumont fica sem adversária no UFC

Com vitória desta quarta, Corinthians iguala retrospecto contra o Palmeiras no Allianz Parque