Como está a busca do São Paulo por um reforço no mercado da bola

O São Paulo está em busca de um lateral-direito e um zagueiro, mas longe de fechar com qualquer reforço.

O que aconteceu

O clube buscava um jogador que pudesse fazer as duas posições: ser um ala-direito e também atuar na zaga. A diretoria tinha nomes mapeados, mas não conseguiu avançar nas negociações.

Neste momento, o clube vê o mercado bastante fechado e tem dificuldades em encontrar alvos dentro do seu orçamento. A realidade é que o São Paulo busca atletas livres ou por empréstimo, pois não tem dinheiro para exercer a compra.

Nas últimas semanas, o São Paulo viu oportunidades de mercado aparecerem e sumirem. O clube fez contatos e chegou a se animar com possibilidades, mas esbarrou na questão financeira e desistiu das conversas.

O São Paulo também queria um camisa 10, mas atualmente a busca está parada. O foco é encontrar um lateral-direito e um zagueiro, já que o time tem apenas Cédric para a direita e somente quatro zagueiros em um esquema tático que utiliza três.