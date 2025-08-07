Topo

Esporte

Com vitória desta quarta, Corinthians iguala retrospecto contra o Palmeiras no Allianz Parque

07/08/2025 11h34

O torcedor do Corinthians vive um dia dos sonhos nesta quinta-feira. O Timão venceu seu arquirrival Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado, além de garantir o Alvinegro nas quartas da competição, também igualou o retrospecto entre as equipes na casa palmeirense: Agora são 16 jogos, com seis vitórias para cada lado e quatro empates.

Além de empatar com o Palmeiras dentro de sua própria casa, o Corinthians está invicto há três jogos no Allianz Parque, todos eles em 2025. Pelo Paulistão, foram duas partidas, com uma vitória do Timão por 1 a 0 - na final do Estadual - e um empate em 1 a 1. Agora, na Copa do Brasil, o triunfo por 2 a 0.

Maior algoz do Palmeiras no Allianz

Outro ponto importante para o Corinthians, foi ampliar a vantagem como o time que mais venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Agora, o Timão, com seis vitórias, tem duas a mais que o segundo colocado, o São Paulo, com quatro.

Por fim, em 2025, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em seis oportunidades, com o retrospecto sendo favorável ao Alvinegro. Foram três vitórias do Timão, dois empates e um triunfo do Verdão, que foi vice para o clube do Parque São Jorge no Paulistão e, agora, eliminado pelo maior rival na Copa do Brasil.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Derby ainda terá um último capítulo em 2025. No dia 31 de agosto, domingo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Expulsões do Palmeiras na Copa do Brasil podem virar problema no Brasileiro

'Não é hora de bancar o herói', diz brasileiro líder do Mundial de Surfe

Flamengo empilha jogos com margem de gols apertada e paga na Copa do Brasil

Charles Do Bronx anuncia que fará luta principal do UFC Rio

Sorteio das quartas da Copa do Brasil tem data definida; veja dia e horário

Ex-campeã se machuca e Norma Dumont fica sem adversária no UFC

Com vitória desta quarta, Corinthians iguala retrospecto contra o Palmeiras no Allianz Parque

Wallace Yan foi 'mascarado'? Casão detona postura de cria do Flamengo

Estêvão mantém no Chelsea número de camisa utilizado no Palmeiras

Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro

Resultados e mudança de postura de técnico do sub-20 incomodam diretoria do São Paulo