Com vitória desta quarta, Corinthians iguala retrospecto contra o Palmeiras no Allianz Parque
O torcedor do Corinthians vive um dia dos sonhos nesta quinta-feira. O Timão venceu seu arquirrival Palmeiras por 2 a 0 nesta quarta, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado, além de garantir o Alvinegro nas quartas da competição, também igualou o retrospecto entre as equipes na casa palmeirense: Agora são 16 jogos, com seis vitórias para cada lado e quatro empates.
Além de empatar com o Palmeiras dentro de sua própria casa, o Corinthians está invicto há três jogos no Allianz Parque, todos eles em 2025. Pelo Paulistão, foram duas partidas, com uma vitória do Timão por 1 a 0 - na final do Estadual - e um empate em 1 a 1. Agora, na Copa do Brasil, o triunfo por 2 a 0.
Outro ponto importante para o Corinthians, foi ampliar a vantagem como o time que mais venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Agora, o Timão, com seis vitórias, tem duas a mais que o segundo colocado, o São Paulo, com quatro.
Por fim, em 2025, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em seis oportunidades, com o retrospecto sendo favorável ao Alvinegro. Foram três vitórias do Timão, dois empates e um triunfo do Verdão, que foi vice para o clube do Parque São Jorge no Paulistão e, agora, eliminado pelo maior rival na Copa do Brasil.
Rodrigo Coca / Agência Corinthians
O Derby ainda terá um último capítulo em 2025. No dia 31 de agosto, domingo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.