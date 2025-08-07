Com Vini Jr. e Raphinha, France Football anuncia indicados à Bola de Ouro; veja nomes

A revista francesa France Football anunciou, na manhã desta segunda-feira, os indicados a melhor jogador do mundo. Os brasileiros Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, estão entre os 30 atletas que disputam o prêmio.

A cerimônia premia os melhores do futebol mundial na última temporada. Além de definir o melhor jogador do mundo, também há os prêmios de melhor jogadora, melhor treinador, melhor treinadora, melhor goleiro, melhor goleira, melhor time (masculino e feminino) e melhor jovem.

Na categoria melhor jovem do mundo, o brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, foi indicado. O jogador concorre com nomes de peso, como Lamine Yamal, do Barcelona, também indicado ao prêmio de melhor jogador.

Outra representante do Brasil na premiação é a atacante Marta, indicada ao prêmio de melhor jogadora. A craque busca conquistar a Bola de Ouro pela sétima vez na carreira.

O Botafogo, campeão da América e do Campeonato Brasileiro na temporada passada, concorre na categoria de melhor clube do mundo. O Glorioso disputa o prêmio com Barcelona, da Espanha, PSG, da França, e Chelsea e Liverpool, da Inglaterra.

A cerimônia da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Theatre du Chatelet, em Paris, capital da França.