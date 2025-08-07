Topo

Esporte

Com três de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr goleia o Rio Ave em amistoso

07/08/2025 19h08

Nesta quinta-feira, o Al-Nassr venceu amistoso de pré-temporada contra o Rio Ave por 4 a 0, no Estádio do Algarve. Cristiano Ronaldo (3) e Mohamed Simakan marcaram os gols que garantiram o triunfo do clube saudita.

O Al-Nassr volta a campo neste domingo, quando encerra a pré-temporada diante do Almería, da Segunda Divisão da Espanha. Já o Rio Ave enfrenta o CD Nacional no próximo domingo, no retorno do Português.

Os gols

Após cobrança curta de escanteio, Mohamed Simakan abriu o placar para o Al-Nassr. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o lateral direito aproveitou confusão dentro da pequena área e concluiu para o gol.

Ainda na primeira etapa, aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo tabelou com o recém-contratado João Félix e finalizou no canto do goleiro para ampliar o marcador.

No segundo tempo, aos 18 minutos, Cristiano anotou o terceiro do Al-Nassr na partida. O astro português aproveitou cruzamento de Wesley pelo lado direito, subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o gol.

Cinco minutos depois, aos 23, João Félix sofreu pênalti e deixou para Cristiano marcar o hat-trick, decretando a goleada por 4 a 0 diante do Rio Ave.

