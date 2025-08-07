Com Corinthians, quartas da Copa do Brasil têm classificados definidos

As oitavas de final da Copa do Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira. Após 16 confrontos ? se somados jogos de ida e volta ?, oito clubes garantiram vaga nas quartas de final. Confira abaixo todos os times que avançaram, dentre eles o Corinthians, e como foram os duelos.

Os embates da próxima fase da competição, que também ocorrerão no formato de ida e volta e serão decididos através de disputa de pênaltis em caso de empate no placar agregado, serão definidos através de sorteio a ser realizado pela CBF, que acontece na próxima quarta-feira, às 10 horas (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que todas as equipes serão colocadas no mesmo pote, assim como foi na fase anterior. Além disso, o sorteio definirá o chaveamento dos times até a final da competição.

O Corinthians carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após voltar a vencer o Palmeiras, dessa vez por 2 a 0, no Allianz Parque. Na ida, o Timão já havia vencido por 1 a 0.

Athletico-PR e Atlético-MG também avançaram de fase, mas com emoção: ambos superaram São Paulo e Flamengo, respectivamente, nas disputas de pênaltis.

O Bahia, por sua vez, confirmou a classificação ao segurar um empate sem gols contra o Retrô, após ter vencido o jogo de ida por 3 a 2.

Após vencer a primeira partida por 2 a 1, o Fluminense confirmou a classificação ao empatar por 1 a 1 com o Internacional no duelo de volta.

Já o Botafogo avançou com autoridade, eliminando o Red Bull Bragantino com um placar agregado de 3 a 0.

Na noite desta quinta-feira, o Vasco garantiu a classificação ao vencer o CSA por 3 a 1, em São Januário. No jogo de ida, as equipes haviam empatado sem gols.

Situação parecida viveu o Cruzeiro, que avançou após derrotar o CRB por 1 a 0 no segundo confronto, já que o duelo de ida também terminou em um empate por 0 a 0.

Confira a lista dos classificados às quartas de final da Copa do Brasil