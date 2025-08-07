Classificação ameniza pressão e devolve tranquilidade a Dorival no Corinthians

A classificação do Corinthians às quartas de final da Copa do Brasil simboliza um alívio a Dorival Júnior. Ao eliminar o Palmeiras e avançar de fase, o técnico ameniza a pressão e ganha de volta paz para trabalhar.

O treinador estava sendo pressionado e corria risco de demissão em caso de insucesso contra o arquirrival. A diretoria alvinegra não estava satisfeita com o rendimento da equipe nas mãos do treinador e via o Derby como fundamental para decidir o futuro do comandante.

A resposta foi mais do que positiva. Mesmo com um elenco inferior e diversos problemas fora das quatro linhas, o Corinthians fez um jogo equilibrado na ida, na Neo Química Arena, e ganhou por 1 a 0 com gol de Memphis Depay.

Já na partida de volta, nesta quarta-feira, o Timão soube jogar com inteligência diante da expulsão de Anibal Moreno e controlou o clássico no Allianz Parque, vencendo por 2 a 0 e garantindo a vaga nas quartas.

A classificação devolve a tranquilidade a Dorival, que ganha respaldo nos bastidores. O foco do técnico, agora, é melhorar a colocação da equipe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa o 12º lugar, com 22 pontos, e tenta não se aproximar do Z4.

Contratado há pouco mais de três para substituir Ramón Díaz, Dorival soma 19 jogos à frente do Corinthians. Ao todo, são oito vitórias, sete empates e quatro derrotas.

O próximo compromisso do time é pela 19ª rodada do Brasileirão. Na próxima segunda-feira, a equipe enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).