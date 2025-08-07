Charles Do Bronx anuncia que fará luta principal do UFC Rio

Charles 'Do Bronx' Oliveira anunciou nesta quinta-feira (7), por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que enfrentará Rafael Fiziev na luta principal do evento que marcará o retorno do UFC ao Rio de Janeiro. A edição está marcada para o dia 11 de outubro de 2025, na Farmasi Arena - mesmo palco da última visita da organização ao país, em maio de 2024.

O anúncio pegou parte dos fãs de surpresa, já que há anos o ex-campeão não se apresenta em um evento que não seja numerado. Sua última participação em um Fight Night aconteceu em março de 2020, quando liderou o card em Brasília - também sua última atuação em solo brasileiro.

O confronto entre Oliveira e Fiziev promete reacender o entusiasmo do público nacional com o MMA. Além de marcar o retorno de Charles ao octógono poucos meses após sua derrota para Ilia Topuria, em junho, na disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg), o duelo simboliza uma nova tentativa de se recolocar na elite da divisão.

Prestes a completar 36 anos, Charles ocupa atualmente a quarta posição no ranking dos leves e soma um cartel de 35 vitórias e 11 derrotas no MMA profissional. Quatro anos mais jovem, Fiziev é o décimo colocado na categoria e chega embalado por uma vitória expressiva sobre Ignacio Bahamondes, conquistada em junho deste ano.

Zica brasileira

O retrospecto dos brasileiros em lutas principais no UFC em 2025 tem sido preocupante. Até o momento, nenhum atleta do país venceu um 'main event' na temporada, com derrotas marcantes que frustraram a torcida e acenderam o sinal de alerta.

A má fase tem gerado debates sobre a nova geração de lutadores e o peso que os brasileiros carregam nos grandes palcos. A luta de Charles no Rio pode ser a chance de quebrar essa "zica" e resgatar a confiança do público no alto nível dos atletas nacionais nos momentos decisivos.

A escolha de Charles do Bronx como protagonista no card carioca tem valor simbólico. Ídolo popular, ele já havia pedido publicamente para lutar no Brasil, e agora retorna em um evento construído ao seu redor. Para ele, uma vitória pode significar o retorno à rota do título. Já para Fiziev, um triunfo fora de casa, diante do principal nome do card, seria o passo definitivo rumo à elite da categoria.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Charles Oliveira (@charlesdobronxs)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok