Por que CBF não divulga áudio do VAR de expulsão polêmica de Rafael

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

07/08/2025 13h47

Logo após o fim da rodada de ontem, a CBF publicou análises do VAR de três das quatro partidas já disputadas das oitavas da Copa do Brasil. O único jogo que não teve nenhum lance divulgado foi justamente o que contou com a maior polêmica: a expulsão do goleiro Rafael na eliminação do São Paulo para o Athletico-PR.

A entidade, no entanto, não deve compartilhar o áudio do VAR da jogada em questão estão porque só está divulgando nos casos em que há revisão —o que não ocorreu no duelo na Ligga Arena.

Sem revisão, sem áudio do VAR

O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou, em campo, falta de Rafael em Viveros fora da área e aplicou o cartão vermelho direto. A jogada ocorreu logo no quarto minuto de partida, com o placar ainda zerado.

Não houve ida ao monitor para revisão. Isso indica que o responsável por comandar o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior, não sugeriu ao árbitro de campo que analisasse as imagens do lance por um possível erro na decisão tomada.

Portanto, o diálogo na cabine do VAR sobre a falta não foi divulgado. A entidade só está compartilhando os áudios em que há revisão ou "decisões factuais" que mudem completamente o resultado dos lances analisados.

Os três áudios publicados dos jogos de ontem tiveram revisão. Em Palmeiras x Corinthians, foi a cabeçada de Aníbal em Martínez; em Flu x Inter, o adiantamento de Fábio em cobrança de pênalti; e em Bragantino x Botafogo, gol anulado por impedimento. Em todos esses, a intervenção acabou sendo determinante para a decisão.

rafael - GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO - GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO
Rafael, do São Paulo, foi expulso durante jogo contra o Athletico pela Copa do Brasil
Imagem: GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO

A CBF, de qualquer forma, entende que houve toque de Rafael no pé do adversário. A polêmica se deu porque são-paulinos ficaram na bronca de que o goleiro não teria encostado no atacante quando tentou, sem sucesso, cortar o cruzamento nas costas da zaga. Ele era o último são-paulino no caminho até o gol.

Na súmula, o árbitro explicou a expulsão de Rafael: "Por dar uma entrada em seu adversário na disputa da bola, fora da área penal, e impedir uma oportunidade clara de gol".

Com um a mais desde o início, o Athletico-PR venceu por 1 a 0, empatou no placar agregado e venceu nos pênaltis.

