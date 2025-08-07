Catapultado na Copa do Brasil, Filipe Luís prova lado amargo com eliminação

A mesma competição que catapultou o Filipe Luís rapidamente em 2024 é a que agora gera o lado amargo da eliminação e a pressão por desempenho no resto de calendário que o Flamengo tem no ano.

O técnico nega que seja obrigação vencer Brasileirão e/ou Libertadores, mas a ambição da torcida agora se volta para as duas competições que sobraram após a derrota nos pênaltis para o Atlético-MG.

"Somos obrigados a trabalhar o máximo possível e dar a vida pelo Flamengo. Ganhar a gente não controla. Ninguém controla. Nossa obrigação é dar a vida pelo escudo do Flamengo e colocar o Flamengo como prioridade. O elenco nos dá a condição de brigar pelos títulos, esse grupo vai lutar até o final", rebateu Filipe ao ser indagado sobre a "obrigação" para o resto do ano.

Em 2024, Filipe Luís foi campeão da Copa do Brasil com apenas nove partidas como técnico. O título fez o treinador se tornar o segundo técnico que menos precisou de jogos oficias para ser campeão pelo Flamengo no século — só atrás de Ney Franco, que conquistou a Copa do Brasil 2006 com oito jogos no clube.

Igual 2019?

Filipe Luís tem Jorge Jesus como grande modelo. E o que vem à mente para aguçar a comparação é o ano de 2019.

Naquela temporada, o Fla caiu relativamente cedo na Copa do Brasil (quartas de final). E teve fôlego e bola para abocanhar Brasileirão (com sobras) e Libertadores (com sofrimento).

O Flamengo não vai jogar bem sempre. E quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador. Eu sou responsável por fazer o elenco jogar bem. Temos seis meses ainda (de temporada). Não podemos deixar uma onda nos levar para baixo do mar. Filipe Luís, técnico do Flamengo

O Flamengo já teve que lidar neste ano com a gestão de um discurso vindo da diretoria de que o Brasileirão seria prioridade. Agora que não tem Copa do Brasil mesmo, vai ter que provar.

E o elenco caro e badalado só aumenta o sarrafo da crítica externa e da ambição vinda da arquibancada.

Filipe Luís diz que sabe lidar com as críticas. E que todos os jogadores do elenco já foram alvo alguma vez na vida.

O efeito da queda na Copa do Brasil será provado de imediato no sábado — dia do aniversário do treinador —, quando o Flamengo recebe o Mirassol, no Maracanã.

"As cobranças do torcedor do Flamengo, rede social eu nem comento, é uma selva. Se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. Estão pessoas colocando tudo para fora. A verdade está no estádio, quando você joga, e o torcedor tem a forma de transparecer o que está sentindo com vaias, aplausos, com protestos", emendou.