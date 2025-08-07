Topo

Esporte

Catapultado na Copa do Brasil, Filipe Luís prova lado amargo com eliminação

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

07/08/2025 05h30

A mesma competição que catapultou o Filipe Luís rapidamente em 2024 é a que agora gera o lado amargo da eliminação e a pressão por desempenho no resto de calendário que o Flamengo tem no ano.

O técnico nega que seja obrigação vencer Brasileirão e/ou Libertadores, mas a ambição da torcida agora se volta para as duas competições que sobraram após a derrota nos pênaltis para o Atlético-MG.

"Somos obrigados a trabalhar o máximo possível e dar a vida pelo Flamengo. Ganhar a gente não controla. Ninguém controla. Nossa obrigação é dar a vida pelo escudo do Flamengo e colocar o Flamengo como prioridade. O elenco nos dá a condição de brigar pelos títulos, esse grupo vai lutar até o final", rebateu Filipe ao ser indagado sobre a "obrigação" para o resto do ano.

Relacionadas

Everson brilha nos pênaltis, Atlético-MG vence o Flamengo e vai às quartas

Reforço mais caro do Fla, Lino falha na hora H em queda na Copa do Brasil

Filipe Luís defende Wallace Yan e diz que Fla não é obrigado a ganhar tudo

Em 2024, Filipe Luís foi campeão da Copa do Brasil com apenas nove partidas como técnico. O título fez o treinador se tornar o segundo técnico que menos precisou de jogos oficias para ser campeão pelo Flamengo no século — só atrás de Ney Franco, que conquistou a Copa do Brasil 2006 com oito jogos no clube.

Igual 2019?

Filipe Luís tem Jorge Jesus como grande modelo. E o que vem à mente para aguçar a comparação é o ano de 2019.

Naquela temporada, o Fla caiu relativamente cedo na Copa do Brasil (quartas de final). E teve fôlego e bola para abocanhar Brasileirão (com sobras) e Libertadores (com sofrimento).

O Flamengo não vai jogar bem sempre. E quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador. Eu sou responsável por fazer o elenco jogar bem. Temos seis meses ainda (de temporada). Não podemos deixar uma onda nos levar para baixo do mar. Filipe Luís, técnico do Flamengo

O Flamengo já teve que lidar neste ano com a gestão de um discurso vindo da diretoria de que o Brasileirão seria prioridade. Agora que não tem Copa do Brasil mesmo, vai ter que provar.

E o elenco caro e badalado só aumenta o sarrafo da crítica externa e da ambição vinda da arquibancada.

Filipe Luís diz que sabe lidar com as críticas. E que todos os jogadores do elenco já foram alvo alguma vez na vida.

O efeito da queda na Copa do Brasil será provado de imediato no sábado — dia do aniversário do treinador —, quando o Flamengo recebe o Mirassol, no Maracanã.

"As cobranças do torcedor do Flamengo, rede social eu nem comento, é uma selva. Se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. Estão pessoas colocando tudo para fora. A verdade está no estádio, quando você joga, e o torcedor tem a forma de transparecer o que está sentindo com vaias, aplausos, com protestos", emendou.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Corinthians corrige problema crônico e encontra equilíbrio na zaga

Palmeiras vê divisão sobre Abel, mas mantém plano: renovar até fim de 2027

Palmeiras vive noite mais hostil do Allianz, e torcida não perdoa ninguém

CRB x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Paulo se preocupa com Arboleda enquanto não acha respostas no mercado

Catapultado na Copa do Brasil, Filipe Luís prova lado amargo com eliminação

Preparador do Brasil na Davis elogia Fonseca: 'Deixa o garoto competir'

Mundial chega ao palco do bronze olímpico e da foto icônica, mas sem Medina

Vasco x CSA: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Santos volta a marcar três gols como mandante desde fevereiro

Torcedores do Palmeiras penduram faixas nos arredores do Allianz após eliminação: "Cabeça vazia, fralda cheia"