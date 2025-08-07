Topo

Esporte

Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e vai às quartas da Copa do Brasil

07/08/2025 23h04

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Villalba e Carlos Eduardo. Destaque para Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado positivo, o Cabuloso, que empatou a ida, avança às quartas do torneio. Agora, aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar na próxima fase. O CRB, por sua vez, se despede da Copa do Brasil.

O Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo (10), contra o Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o CRB volta a focar na Série B. A equipe encara o Athletic na próxima terça-feira (12), no Estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada da competição.

Os gols

O único gol da partida foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Lucas Villalba aproveitou o vacilo do goleiro Matheus Albino e, de cabeça, mandou para as redes.

O CRB teve a chance de empatar aos 40 minutos do segundo tempo, com Gegê, em cobrança de pênalti. O goleiro Cássio, porém, acertou o canto e garantiu a classificação do Cruzeiro.

Ainda deu tempo de Carlos Eduardo, aos 50, fechar a conta para o Cabuloso. Após nova falha da defesa do CRB, o jogador fez a jogada individual e mandou rasteiro para o gol.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Copa do Brasil: veja os gols e os melhores momentos da volta das oitavas

Seleção Brasileira sub-20 fecha preparação para amistoso com o Paraguai

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

Após classificação do Cruzeiro, Cássio destaca "tranquilidade" em pênalti defendido

Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final

Com Corinthians, quartas da Copa do Brasil têm classificados definidos

Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e vai às quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro aproveita falha do CRB, vê Cássio se agigantar e vai às quartas

Ferroviária x Amazonas: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Tchê Tchê destaca boa atuação do Vasco em classificação na Copa do Brasil

Bruno Samudio, goleiro do Botafogo, é convocado para torneio sul-americano pela seleção