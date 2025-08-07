Cássio pega pênalti, Cruzeiro vence CRB e vai às quartas da Copa do Brasil
Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Villalba e Carlos Eduardo. Destaque para Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos da etapa final.
Com o resultado positivo, o Cabuloso, que empatou a ida, avança às quartas do torneio. Agora, aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), na sede da CBF, para saber quem irá enfrentar na próxima fase. O CRB, por sua vez, se despede da Copa do Brasil.
O Cruzeiro retorna aos gramados neste domingo (10), contra o Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o CRB volta a focar na Série B. A equipe encara o Athletic na próxima terça-feira (12), no Estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada da competição.
Os gols
O único gol da partida foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Lucas Villalba aproveitou o vacilo do goleiro Matheus Albino e, de cabeça, mandou para as redes.
O CRB teve a chance de empatar aos 40 minutos do segundo tempo, com Gegê, em cobrança de pênalti. O goleiro Cássio, porém, acertou o canto e garantiu a classificação do Cruzeiro.
Ainda deu tempo de Carlos Eduardo, aos 50, fechar a conta para o Cabuloso. Após nova falha da defesa do CRB, o jogador fez a jogada individual e mandou rasteiro para o gol.