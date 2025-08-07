Casão: Abel foi patético sobre o Corinthians; foi atropelado e não aceita

Abel Ferreira foi "patético" ao falar do Corinthians após a eliminação do Palmeiras para o rival na Copa do Brasil, criticou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Segundo Casão, Abel mostrou que não sabe perder.

Na entrevista do Abel, foi desnecessário e patético ele falar assim: 'perdemos para um time que desde quando eu estou aqui não ganhou nada ou quase nada'. Cara, ele perdeu os dois jogos para o Corinthians e foi atropelado.

Pouco importa essa fase dele, só mostra que ele não consegue aceitar uma derrota -- ele tem que tentar diminuir o adversário que ganhou dele. Ele ganhou tudo pelo Palmeiras, mas perdeu o título paulista para o Corinthians e foi eliminado na Copa do Brasil sendo amassado.

Casagrande

O colunista destacou que Abel tomou um "nó tático" de Dorival Jr., que o supera nos confrontos diretos.

Com o 2 a 0 do Corinthians no Allianz Parque, Dorival agora tem cinco vitórias sobre Abel, que o venceu duas vezes, além de um empate.

Nessa frase, o Abel mostrou novamente arrogância, prepotência, soberba e foi patético em não aceitar o que o Corinthians fez com o time dele.

O Dorival deu um nó tático nele nos dois jogos e o Corinthians, que é inferior tecnicamente, atropelou o time dele duas vezes.

Então, ele tem de responder isso, por que aconteceu isso, e não desmerecer o adversário que acabou de eliminá-lo.

Casagrande

