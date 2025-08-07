Campeã em 2016 no rival, Pardal quer repetir conquista da Copa do Brasil pelo Santos

Após nove anos de ausência, a Copa do Brasil volta a fazer parte do calendário do futebol feminino, e o Santos terá como uma de suas líderes em campo a zagueira Pardal, campeã da última edição do torneio, em 2016, pelo Audax/Corinthians. Na próxima quinta-feira (7), as Sereias da Vila disputam sua segunda partida na edição 2025 da competição, contra o América-MG, na Arena Independência.

Empolgada com o retorno do mata-mata nacional, a camisa 33 acredita que sua bagagem pode contribuir nos momentos decisivos.

"A volta da Copa do Brasil ao calendário é de extrema importância para que as equipes tenham mais jogos e calendário cheio durante o ano. Além disso, é uma competição que reúne grandes times, o que é sempre bom", disse Pardal.

"Estive na última edição da Copa do Brasil, em 2016, e sei o quanto é uma competição muito difícil e muito competitiva, com jogos de mata-mata", continuou a zagueira. "Com minha experiência acredito, então, que posso ajudar as minhas companheiras, principalmente mostrando que não podemos nos acomodar em nenhum momento da partida, todo jogo é uma final".

A defensora também ressaltou o peso da conquista de 2016 em sua carreira, recordando o gol marcado na final e projetando grandes momentos agora pelo Santos.

"?A final de 2016 foi um jogo muito importante na minha carreira, contribuir com o gol e o título da que até então foi a última Copa do Brasil agregou demais na minha vida profissional, foi uma felicidade imensa e espero poder ajudar o Santos com gols também e assim chegar na grande final", completou Pardal.

Depois de vencer o Pérolas Negras por 3 a 0 na estreia, o Santos busca mais um triunfo para seguir firme na competição. A bola rola nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), na Arena Independência.