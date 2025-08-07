Camisa do São Paulo tem erro em homenagem a Rogério Ceni? Entenda

O terceiro uniforme do São Paulo mantém o que foi feito nas camisas principal e reserva para esta temporada, em homenagem aos 20 anos dos títulos de Libertadores e Mundial. A camisa número três foi feita com referência ao goleiro Rogério Ceni, enfatizando a defesa feita no chute de Gerrard, do Liverpool, na final do Mundial.

A homenagem foi questionada por torcedores, porque o tempo de jogo estampado na parte de trás da gola seria diferente do que marcava o cronômetro no momento da defesa. O São Paulo e a New Balance, fornecedora esportiva, afirmam que foi considerado o começo do lance.

A camisa estampa 51 minutos e sete segundos. Na transmissão da TV Globo, o cronômetro estava em seis minutos e 49 segundos do segundo tempo, o que representa 51 minutos e 49 segundos de jogo. O tempo da cobrança da falta até a defesa de Ceni seria de quase 40 segundos.

Já a falta do zagueiro Fabão no adversário foi aos 50 minutos e 56 segundos. O tempo ainda seria diferente do que foi colocado no uniforme são-paulino.

A terceira camisa da coleção 2025 começou a ser vendida na última terça-feira. Segundo o clube, ela já venceu 116% a mais em relação às duas anteriores da linha deste ano.

O uniforme é vendido apenas na versão jogador, sem a linha "torcedor", com tecido diferente e mais em conta. O modelo é vendido por R$ 499,99 (masculino), R$ 429,99 (feminino) e R$ 399,99 (juvenil).

A camisa conta com uma estampa interna no escudo com o verso do hino são-paulino "Tu és forte, tu és grande", em japonês, já que o título mundial foi conquistado em Yokohama.

O uniforme tem ainda detalhes dourados na marca dos patrocinadores, nas estrelas, nas mangas e na gola. As imagens do lançamento, assim como as outras versões da linha 2025, foram feitas com os ex-jogadores Mineiro, Josué e Lugano.