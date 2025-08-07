Bruno Samudio, goleiro do Botafogo, é convocado para torneio sul-americano pela seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na última terça-feira, a convocação da seleção brasileira sub-15 para o período de preparação visando a Conmebol Liga Evolução. Bruninho Samudio, do Botafogo, está entre os 27 atletas chamados pelo técnico Guilherme Dalla Dea.

Os jogadores se apresentam neste domingo na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde permanecem concentrados até o dia 20. A competição - considerada uma espécie de Sul-Americano da categoria - será disputada em setembro.

Bruninho, de 15 anos, foi peça-chave na conquista do título da Copa 2 de Julho, realizada no mês passado, em Salvador. Como titular da seleção durante toda a campanha, encerrou o torneio sem sofrer gols.

Revelado nas categorias de base do Athletico Paranaense, o goleiro chegou ao time sub-14 do Botafogo em 2024. Ao lado da equipe carioca, se destacou na conquista da Rimini Cup, torneio disputado na Alemanha, no qual sofreu apenas dois gols em sete partidas. Ele é filho da modelo e atriz Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes.