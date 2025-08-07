Botafogo é indicado a melhor clube do mundo pela Bola de Ouro

O Botafogo foi indicado nesta quinta-feira ao prêmio de melhor clube do mundo pela revista francesa France Football, que organiza a Bola de Ouro. A revista está anunciando nesta manhã os indicados aos prêmios da cerimônia.

A premiação exalta os melhores do futebol em todo mundo na última temporada. Além do Botafogo, também foram indicados ao prêmio Barcelona, da Espanha, PSG, da França, e Chelsea e Liverpool, da Inglaterra.

A equipe carioca viveu a melhor temporada de sua história em 2024. Pela primeira vez, o Glorioso conquistou a Copa Libertadores, ao vencer o Atlético-MG na grande final, e voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro após 29 anos.

Here are all our nominees for the 2025 Men's Club of the Year ?? FC Barcelona

Botafogo

Chelsea

Liverpool

Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5 ? Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Comandado por Artur Jorge, o Botafogo disputou 75 jogos na última temporada, com 43 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. A equipe marcou 123 gols e sofreu apenas 65.

Na atual temporada, o time carioca alcançou outro feito importante, durante a Copa do Mundo de Clubes. Ainda na fase de grupos, o Fogão venceu o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, por 1 a 0, com gol de Igor Jesus. A equipe, contudo, foi eliminada do torneio nas oitavas de final, pelo Palmeiras.

A cerimônia da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Theatre du Chatelet, em Paris, capital da França.