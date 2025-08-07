Topo

Bernardinho mantém medalhistas de bronze na Liga das Nações em lista de 24 nomes para o Mundial

07/08/2025 14h04

O técnico Bernardinho manteve a coerência e inscreveu todos os jogadores que participaram da boa campanha na Liga das Nações de Vôlei, com a conquista da medalha de bronze, para o Mundial das Filipinas. São 24 nomes inscritos na lista inicial, com 10 cortes antes da competição.

Apesar de perder na semifinal para a Polônia em sets diretos, a seleção brasileira fez grande campanha na LNV, avançando às quartas de final com a melhor campanha e jogando muito bem. O rendimento positivo é a aposta de Bernardinho para voltar ao pódio no Mundial.

O Brasil está no Grupo H da competição que ocorre entre os dias 12 e 28 de setembro, ao lado de China (ganhou nas quartas de final da Liga das Nações), Sérvia e República Checa. A estreia verde e amarela ocorre no dia 14 contra os chineses.

A lista de inscritos de Bernardinho conta com 12 jogadores de ataque, com cinco opostos, entre eles os irmãos Darlan e Alan, e sete ponteiros, com o capitão Lucarelli e Honorato sendo os principais nomes.

A inscrição prévia de 24 nomes revelados pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) nesta quinta-feira, ainda conta com dois líberos, três levantadores e sete centrais.

CONFIRA OS 24 NOMES INCREITOS POR BERNARDINHO:

Centrais - Flávio, Geovane Kuhnen, Guilherme Voss, Judson, Matheus Pinta, Pietro e Thiery.

Levantadores - Cachopa, Matheus Brasília e Rhendrick.

Líberos - Alexandre Elias e Mayke.

Opostos - Alan, Chizoba, Darlan, Sabino e Samuel.

Ponteiros - Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann, Maicon e Paulo Vinícios.

