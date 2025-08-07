Barros reforça confiança em Abel e admite que Palmeiras precisa de reequilíbrio: "Falta uma sintonia"

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, falou após a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O dirigente reforçou a confiança no técnico Abel Ferreira, que foi cobrado e xingado por torcedores e disse que mantém o desejo de renovar com o português até dezembro de 2027.

"Queremos renovar com o Abel, que ele fique até 31 de dezembro de 2027, um ciclo que se encerra, termina o ciclo da presidente. E o Abel entender e quiser e já disse que tem essa vontade vai continuar nesse processo conosco"< revelou.

"Só há uma forma de se dar a volta por cima: precisamos trabalhar, trabalhar, trabalhar... ou como falamos internamente, pedalar. Nossa oitava eliminação em casa, mas também são dez títulos conquistados. De alguma forma, sabemos qual é o caminho, o torcedor tem esse direito, pode e deve nos cobrar. É parte fundamental desse processo. Mas que saiba que somos aqueles que mais nos cobramos. Queremos o resultado", declarou.

Barros revelou também as cobranças feitas no vestiário após a derrota por 2 a 0 em casa. O Verdão também já havia perdido o jogo de ida por 1 a 0. Essa foi o quarto Derby com clima decisivo. Foram dois pela final do Paulista, torneio do qual o Corinthians foi campeão e outros dois pelas oitavas da Copa do Brasil.

"Na nossa roda agora falamos 'precisamos ganhar, voltar a vencer, a jogar bem e sabemos qual o caminho'. Mas às vezes essa situação não vem de forma imediata. Então precisamos acreditar no que estamos fazemos", disse.

O diretor falou das cobranças feitas e admitiu que há alguma falta de sintonia na equipe e que o clube irá procurar solucionar esse problema para seguir disputando o Brasileiro e a Libertadores. No Nacional, o Verdão é o terceiro colocado, com 33 pontos, e no continental está nas oitavas de final.

"A Academia é um exemplo e referência, oferece condições incomparáveis e o que precisamos entender cada um desses movimentos. Saber onde estamos errando e se estamos errando, se não estamos executando ou se é um momento que a equipe está atravessando, pela juventude, mudança de características dos jogadores que chegaram. Existe uma série de situações que precisamos entender. Mas sabemos como fazer, não podemos ter desaprendido, o Abel não pode ter desaprendido, os jogadores também não", afirmou.

"Nós já precisamos ver o próximo jogo. Temos um Brasileiro, brigando pelas primeiras posições, uma Libertadores, com condições de disputar muito bem. Sabemos como fazer. Não podemos acreditar que está tudo errado. Existe, sim, alguma falta de sintonia nesse processo e vamos encontrar e voltar a competir como sempre fizemos. É um momento de transição. A equipe foi muito modificada esses últimos meses e precisamos encontrar esse novo caminho pq a gente acredita muito que essa equipe pode dar muitas alegrias", concluiu.