Barros destaca investimento do Palmeiras em reforços e reconhece: "Não estamos conseguindo um rendimento compatível"

O Palmeiras vinha adotando, nos últimos anos, uma postura mais conservadora no mercado da bola, sem fazer grandes investimentos. Contudo, nesta temporada, o cenário mudou e o clube, em duas janelas, desembolsou mais de R$ 500 milhões com peças para o elenco. O diretor de futebol Anderson Barros destacou as contratações e fez um balanço do rendimento.

Na última quarta-feira, o Verdão foi eliminado na Copa do Brasil, no Allianz Parque, após derrota por 2 a 0 para o Corinthians. O diretor concedeu entrevista coletiva e revelou que lhe incomoda as falas sobre o investimento em tom de "crítica" pelo desempenho apresentado pelo time, mas admitiu que o dinheiro investido não é compatível com que é apresentado em campo.

"Tem um detalhe que às vezes me incomoda um pouco. Quando dizem: 'o Palmeiras investiu quase R$ 500 milhões'. Nosso questionamento deveria ser que ele tivesse feito dentro do mercado nacional. Se o Palmeiras consegue fazer um investimento mesmo que dividido em quatro anos é importantíssimo para o futebol como um todo. Essa questão não pode ter uma entonação de crítica. É positivo para todos nós, para que façamos o futebol acontecer", disse.

"Quando o Palmeiras investe o que investiu no Paulinho é importante para a cadeia do futebol nacional, é o que acontece na Premier League. Não temos que estar preocupados que um clube investiu tanto ou menos, o importante é que se invista para que o futebol tenha um crescimento. O Palmeiras trouxe jogadores como Vitor Roque, Paulinho, Facundo, Emiliano, uma série de jogadores que contribuem para nós", seguiu.

O Palmeiras já soma nove contratações nesta temporada. São nove da primeira janela: Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Micael, Bruno Fuchs e Vitor Roque, e duas da atual: Ramón Sosa e Khellven. Este último foi anunciado nesta semana, e o clube desembolsou em torno de R$ 32 milhões. A equipe ainda busca um substituto para Richard Ríos, que foi vendido ao Benfica no último mês.

"O questionamento que temos que fazer é que não estamos conseguindo um rendimento compatível com o que temos feito Precisamos encontrar onde estão esses erros. A gente sabe o caminho e vamos encontrar esse caminho", admitiu.

"O Palmeiras investiu muito porque a presidência nos deu essa condição para investir e contratar. O Palmeiras tem uma política de contratação que é muito clara. Trazemos atletas sempre mais jovens. Podemos citar o nosso maior investimento, o próprio Vitor Roque, um menino", finalizou.

Barros valoriza contratações e usa Paulinho como exemplo

Segunda maior contratação do Palmeiras (R$ 115 milhões), o atacante Paulinho está fora de combate. Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele passou por uma cirurgia na perna direita para corrigir uma lesão em que ele sofreu ainda na época do Atlético-MG.

"Investimos, sim, nessa temporada. Esperávamos que a equipe pudesse estar rendendo, mas nem sempre acontece assim. Todos nós nos cobramos muito no dia a dia. O Paulinho foi um grande investimento, mas não aconteceu como esperávamos. A participação dele no Mundial mostra que tomamos a decisão certa em trazê-lo", disse.

Barros foi questionado sobre as cobranças interna e garantiu que elas são feitas, mas que, acima de tudo, há a cobrança individual de cada um para si mesmo

"A gente precisa entender todo esse processo, mas não tenha dúvidas que somos extremamente cobrados, da presidência à diretoria, diretoria para comissão e comissão para atletas. mas principalmente cada segmento se cobra bastante quando não está entregando o que sabe que pode", concluir.