Bahia lança seu novo terceiro uniforme; veja galeria de fotos

O Esporte Clube Bahia apresentou, nesta terça-feira, seu novo terceiro uniforme para a temporada. Produzido pela Puma, o modelo será estreado no sábado, contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 7, 2025

A camisa tem como elemento central o sol, além de uma tipografia exclusiva e uma cor vinho vibrante. A peça celebra a cultura baiana e a identidade nordestina, homenageando o sertão. O lançamento faz parte da campanha "Bahia de Todas as Artes", que já havia apresentado os uniformes número 1 e 2, em março deste ano.

"Nosso terceiro uniforme é uma afirmação da força criativa da Bahia e do Nordeste. Buscamos uma camisa que fosse além do convencional, algo que causasse impacto visual e, ao mesmo tempo, carregasse um discurso", destacou o diretor de marketing do clube, Rafael Soares.

Venda

O uniforme do Bahia estará disponível para venda a partir desta sexta-feira e será disponibilizado em diferentes versões e preços:

? Versão "Jogador": R$ 499,99 (tamanhos do P ao EGG)



? Versão "Torcedor": R$ 329,99 (tamanhos do P ao EGG)



? Modelo infantil: R$ 249,99 (tamanhos 8 até o 16)



? Modelo feminino: R$ 329,99 (tamanhos PP ao EGG)