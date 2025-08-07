Topo

'Cabeçada violenta': CBF divulga áudio do VAR da expulsão de palmeirense

Aníbal Moreno foi expulso em Palmeiras x Corinthians, jogo da Copa do Brasil - CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Aníbal Moreno foi expulso em Palmeiras x Corinthians, jogo da Copa do Brasil Imagem: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/08/2025 08h43

A CBF divulgou nesta madrugada a análise do VAR e o diálogo com Anderson Daronco, árbitro de campo, sobre o lance da expulsão de Aníbal Moreno durante a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil para o arquirrival Corinthians, no Allianz Parque.

O que aconteceu

Caio Max Vieira, responsável pelo VAR, sugeriu revisão possível cartão vermelho ao palmeirense por conduta violenta fora da disputa de bola. A jogada em questão ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado. Daronco, que estava próximo à área esperando a cobrança de escanteio, havia mandado o jogo seguir.

Anderson Daronco foi ao monitor e confirmou a agressão, decidindo expulsar Aníbal. Antes de voltar ao centro de campo, ele pediu outro ângulo da imagem para verificar se a cabeçada em Martínez havia sido antes ou depois da cobrança de escanteio.

daronco - IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Anderson Daronco expulsou Aníbal Moreno após cabeçada em Martínez durante Palmeiras x Corinthians
Imagem: IAGO RODRIGUES/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

"É claro", ainda disse o árbitro ao capitão Gustavo Gómez, que reclamava, antes de anunciar a punição. Na súmula, Daronco explicou a expulsão: "Com o jogo paralisado, por atingir seu adversário com uma cabeçada na altura do rosto".

Com um a menos, o Palmeiras não conseguiu reverter a desvantagem da ida foi eliminado por 3 a 0 no placar agregado. O Corinthians, que havia vencido a ida pelo pelo placar mínimo, fez mais dois gols na volta e comemorou a classificação na casa do rival.

O diálogo

Caio Max: "Segura, Daronco. Essa cabeçada aqui... Daronco, sugiro revisão por possível cartão vermelho. Jogador de verde atinge com uma cabeçada o rosto de seu adversário, fora da disputa, conduta violenta."

Daronco: "Conduta violenta do jogador número 5. A bola estava em jogo ou fora de jogo?"

Caio Max: "Foi antes de a bola ser posta em jogo"

Daronco: "Ok, para mim o número 5 dá uma cabeçada e a bola estava fora de jogo. Reinício com escanteio e cartão vermelho para o jogador do Palmeiras número 5."

'Cabeçada violenta': CBF divulga áudio do VAR da expulsão de palmeirense

