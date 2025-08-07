Topo

Atlético-MG se reapresenta após classificação na Copa do Brasil contra o Flamengo

07/08/2025 14h29

Nesta quinta-feira, após se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Vasco, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Na Cidade do Galo não foram todos os jogadores que trabalharam com bola. Os onze titulares na noite desta quarta-feira permaneceram nas dependências internas do CT, realizando exercícios regenerativos e na fisioterapia. Já os demais foram a campo para treinos técnico e tático.

Antes de viajar para o Rio de Janeiro, o elenco do Galo ainda treinará nas manhãs de sexta-feira e sábado. Em tratamento de suas lesões, o meio-campista Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia seguem na fisioterapia do CT.

No Brasileirão, o Atlético-MG ocupa o 10º lugar, com 23 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva na competição, após três derrotas. Já o Vasco, na 17ª colocação com 15 pontos, tenta voltar a vencer depois de quatro jogos e atingir a mesma pontuação dos dois primeiros clubes fora da zona de rebaixamento.

