Athletico-PR alfineta São Paulo após classificação às quartas da Copa do Brasil

O Athletico-PR provocou o São Paulo após a classificação às quartas de final na Copa do Brasil. O Furacão superou o Tricolor paulista nos pênaltis, por 3 a 0, na Arena da Baixada.

O perfil oficial do Athletico-PR publicou um vídeo da festa da torcida na Arena da Baixada depois de conquistar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. As imagens foram postadas acompanhadas da seguinte frase: "A gente sabe o porquê de fugirem do Caldeirão...".

A provocação faz referência à final da Libertadores de 2005, quando São Paulo e Athletico-PR se enfrentaram na decisão. A Conmebol não aceitou a realização do jogo de ida na Arena da Baixada, uma vez que o regulamento previa que os estádios das finais tivessem capacidade para 40 mil pessoas. O duelo, assim, aconteceu no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O São Paulo levou a melhor naquela edição da Libertadores. O confronto de ida terminou empatado em 1 a 1. Já no jogo de volta, no Morumbis, o Tricolor bateu o Athletico-PR por 4 a 0 e sagrou-se tricampeão da competição.

Alguns torcedores do São Paulo, inclusive, até chegaram a responder a provocação do Athletico-PR e relembraram quem ficou com o título. "2005 ainda dói?", questionou um usuário na rede social X (antigo Twitter). "Vinte anos depois... Ainda dói muito... Quantos títulos internacionais mesmo?", disse outro.

A gente sabe o porquê de fugirem do Caldeirão... pic.twitter.com/XLw4AUr7rI ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 7, 2025

Como foi o jogo

O São Paulo viu sua vida se complicar ainda aos três minutos no primeiro tempo, quando Rafael foi expulso. Em lançamento para o campo de ataque, Arboleda e Alan Franco não perceberam a aproximação de Viveros. O centroavante alcançou a bola antes de Rafael e sairia de frente para o gol aberto, mas foi parado pelo arqueiro, que recebeu o vermelho.

O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Morumbis, graças a gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Com o gol de Esquivel na Arena da Baixada e a derrota por 1 a 0, o agregado terminou empatado em 2 a 2. Assim, o duelo foi decidido nos pênaltis, e o São Paulo acabou eliminado. Do outro lado, o Athletico-PR avançou às quartas.

Agora, o Athletico-PR aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O evento está agendado para esta terça-feira, às 11h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor retorna aos gramados neste sábado, quando encara o Vitória às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do torneio nacional.