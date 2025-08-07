Topo

Arboleda tem lesão na coxa esquerda constatada e vira baixa no São Paulo

07/08/2025 15h00

O zagueiro Arboleda é mais uma baixa no elenco do São Paulo. Após deixar a partida contra o Athletico-PR, na noite da última quarta-feira, com dores na coxa, o defensor passou por exames que detectaram uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda.

O camisa 5 do Tricolor já iniciou o tratamento no REFFIS Plus, no CT da Barra Funda.

A ausência de Arboleda se soma a uma longa lista de desfalques que tem dificultado a vida do técnico Hernán Crespo. Estão no departamento médico: Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nas vértebras L1, L2 e L3), Calleri e Ryan Francisco (ambos com rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Wendell (lesão muscular na coxa esquerda).


A lesão de Arboleda ocorreu em um jogo marcado pela eliminação do Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com um a menos desde os três minutos do primeiro tempo ? após expulsão do goleiro Rafael ?, o São Paulo perdeu por 1 a 0 na Arena da Baixada, resultado que empatou o confronto no agregado em 2 a 2 e levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Athletico-PR venceu por 3 a 0, com três defesas do goleiro Santos.

Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Morumbis, pela 19ª rodada da competição nacional.

Arboleda tem lesão na coxa esquerda constatada e vira baixa no São Paulo

