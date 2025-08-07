Topo

Arboleda tem lesão muscular diagnosticada e desfalca São Paulo nas oitavas da Libertadores

São Paulo

07/08/2025 15h41

Dos males, o menor. O técnico Hernán Crespo surpreendeu após a queda na Copa do Brasil, ao afirmar que a eliminação diante do Athletico-PR o preocupava menos que a lesão de Arboleda. O zagueiro passou por exames de imagem nesta quinta-feira que confirmaram uma lesão muscular. O problema não foi grave, sem a necessidade de cirurgia, mas o afastamento dos gramados deve ser de no máximo um mês. Mesmo assim, está fora das oitavas da Libertadores.

"O zagueiro Arboleda, que deixou a partida com o Athletico Paranaense com dores, passou por exame de imagem que diagnosticou uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. O camisa 5 já iniciou o tratamento no REFFIS Plus", anunciou o São Paulo nesta quinta-feira.

A boa notícia aos são-paulinos é que não houve a ruptura do músculo, descartando, assim, uma cirurgia, o que deve abreviar um retorno do equatoriano, destaque defensivo da equipe e um dos pilares do time de Crespo. O tratamento será conservador, com fisioterapia e fortalecimento.

De qualquer maneira, Arboleda deve perder os dois jogos das oitavas de final da Libertadores contra o colombiano Atlético Nacional, dias 12 e 19 de agosto, justamente o que Crespo não gostaria que acontecesse. Serão ao menos duas semanas afastado, com o equatoriano também sendo desfalque no Brasileirão contra Vitória, no sábado, Sport (dia 16) e ainda incerto contra o Atlético-MG, dia 24.

Adepto ao esquema com três defensores, Crespo deve utilizar Sabino ao lado de Ferraresi e Alan Franco, os outros titulares. O problema é que ficaria somente com meninos de opção: os reservas Patrick Lanza, de 22 anos, e Maik, de 20.

