Após primeiro ano vitorioso, Gabriel Sara elogia ambição do Galatasaray e projeta Champions 

Peça-chave nas conquistas do Campeonato Turco e da Copa da Turquia em sua primeira temporada com o Galatasaray, o meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, inicia 2025/26 com grandes expectativas: disputar pela primeira vez a fase de grupos da Champions League e ajudar o clube de Istambul a fazer história.

Contratado em agosto de 2024 junto ao Norwich, da Inglaterra, por 23 milhões de euros - então o maior valor já desembolsado por uma equipe turca - o brasileiro rapidamente se firmou como um dos pilares do técnico Okan Buruk. Ao longo da temporada passada, Sara disputou 45 partidas, somando dez assistências e 2 gols.

Agora, o desafio é europeu. Com o Galatasaray já garantido entre os 36 clubes presentes na primeira fase da Champions, Sara se mostra empolgado com a nova etapa da carreira.

"Disputar a Champions League é um sonho. É aqui que estão os melhores jogadores, competindo no mais alto nível. Estou muito motivado e me sinto preparado para fazer minha melhor temporada e ajudar a equipe a ir o mais longe possível", afirmou o meia de 26 anos, que neste ano trocou a camisa 20 pelo número 8.

Para estar à altura dos desafios da nova temporada, o clube de Istambul investiu pesado no elenco. A principal contratação foi o atacante nigeriano Victor Osimhen, comprado em definitivo por 75 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões) após balançar as redes 37 vezes em 41 jogos pelos turcos no último ano, quando atuou emprestado pelo Napoli. Além dele, chegou também o ponta alemão Leroy Sané, ex-Bayern de Munique e Manchester City.

"Quando decidi vir para cá, sabia do projeto ambicioso do clube, que passa muito por ter grandes nomes como eles no elenco. Fizemos uma ótima pré-temporada e com certeza teremos as nossas armas para competir em todas as frentes e fazer bonito", analisou. Gabriel Sara.

Atual tricampeão nacional, o Galatasaray fará sua estreia na Champions League apenas em setembro, mas já entra em campo nesta sexta (8), quando visita o Gaziantep FK, no Estádio de Gaziantepe, às 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Turco.