Após classificação do Cruzeiro, Cássio destaca "tranquilidade" em pênalti defendido

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Villalba e Carlos Eduardo. Destaque para o goleiro Cássio, que salvou o time mineiro ao defender uma cobrança de pênalti aos 40 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 1 a 0.

Após a partida, Cássio elogiou o trabalho de Barroca, técnico do CRB, e agradeceu o apoio recebido nos momentos mais delicados.

"Difícil, uma equipe bem organizada, conheço o Barroca, treinador deles, um cara muito inteligente, dois jogos difíceis. Nós também sabíamos que seria difícil, mas grande festa da torcida aqui, muito bacana, e a gente conseguiu essa vitória muito importante. Glória a Deus por tudo o que tem acontecido, família, minha esposa, meus filhos, o Pedrinho, o Mister e meus companheiros de trabalho. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas nos momentos mais difíceis você vê quem sai com você. Agora é muito fácil, mas nos momentos lá atrás, de cobranças justas, nós não viramos as costas, todos confiaram no meu trabalho, então, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando, nos dedicando e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante. Desde quando eu cheguei no Cruzeiro, meu intuito é tentar ajudar o clube a estar brigando por títulos. Esse grupo é muito trabalhador, muito dedicado a colocar o Cruzeiro no lugar que ele merece, que é brigando por títulos e estar na frente da tabela", disse.

Em relação ao pênalti, Cássio destacou sua preparação e a importância dos recursos atuais no processo de análise e tomada de decisão.

"Tive tranquilidade. Antigamente não tínhamos esse recurso que temos hoje, de ver vídeos, de estudar, mas isso eu agradeço ao Robertinho, ao Léo, ao Otávio e ao João. A gente faz o estudo, eles tentam me passar e ajudar, e temos sintonia, o pessoal também que cuida das imagens. Acho que foi um estudo, fui feliz e consegui defender o pênalti", analisou.

O goleiro também afirmou estar completamente adaptado e feliz no clube e em Minas Gerais.

"Estou feliz, acho que quanto mais passa o tempo, você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo, caindo, levantando e tirando lições disso. Me sinto muito bem, muito feliz, fui muito bem recebido pelo Cruzeiro. Minas Gerais é muito bacana, o povo mineiro é sensacional, então me sinto à vontade, em casa. O que eu posso fazer é tentar retribuir fazendo o meu melhor dentro de campo, tentar fazer melhor ajudando o Cruzeiro. Minha família também está muito contente, e quando estamos felizes, as coisas fluem bem", finalizou.

Com a classificação, o Cruzeiro aguarda o sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (12), para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil.