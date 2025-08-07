Topo

Anderlecht bate o Sheriff e abre vantagem nas Eliminatórias da Conference League

07/08/2025

O Anderlecht venceu o Sheriff Tiraspol por 3 a 0 nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase dos playoffs da Conferência League. Nilson Angulo, Dolberg e Verschaeren anotaram os gols dos mandantes no estádio Lotto Park.

Com a vitória, a equipe belga pode empatar ou perder por até dois gols de diferença no duelo de volta para garantir a classificação à próxima fase. A segunda partida será disputada na próxima quinta-feira, às 14h (de Brasília), na Bolshaya Sportivnaya Arena.

Antes, as equipes voltam a campo pelos seus campeonatos nacionais no domingo. O Anderlecht recebe o Zulte Waregem, às 11h. Já o Sheriff terá a visita do Politehnica, às 13h.

Os gols do jogo

Com 17 minutos de jogo, o Anderlecht abriu o placar. Camara foi à linha de fundo pela direita e cruzou na medida para Nilson Angulo, que arrematou de primeira, sem chances para o goleiro Dyulgerov.

Apenas três minutos após o início da etapa final, a equipe belga ampliou. Verschaeren invadiu a área em velocidade e tocou para Dolberg. Com o goleiro rendido, o atacante somente teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Aos 36 do segundo tempo, Bertaccini conseguiu um belo passe na área para Verschaeren. O meia bateu firme para a meta e sacramentou a vitória do Anderlecht.

Veja outros resultados pelas Eliminatórias da Conference League:

Milsami Orhei 3 x 2 AC Virtus

Aris Limasol 2 x 2 AEK Athens

Araz PFK 0 x 4 Omonia

Kauno Zalgiris 0 x 1 Arda

Rosenborg 0 x 0 Hammarby

Banik Ostrava 4 x 3 Austria Wien

Riga 3 x 0 Beitar Jerusalem

AIK Solna 2 x 1 Gyori Eto FC

Viking 1 x 3 Basaksehir

Silkeborg 0 x 1 Jagiellonia

Differdange 2 x 3 Levadia Tallinn

Polissya 3 x 0 Paksi

Sparta Praha 4 x 1 Arat-Armenia

Vikingur Gota 2 x 1 Linfield

Olimpija Ljubljana 0 x 0 KF Egnatia

AZ 3 x 0 Vaduz

Levski Sofia 1 x 0 Sabah

