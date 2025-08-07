Alan Patrick aponta motivo da eliminação do Inter e cobra "equilíbrio" para reação

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Internacional visitou o Fluminense no Maracanã, empatou em 1 a 1 (3 a 2 no agregado) e se despediu da competição. Após o jogo, Alan Patrick

"É difícil encontrar palavras, é uma eliminação que dói, deixa todos nós frustrados. Esperávamos vir aqui e conseguir essa virada. Lutamos, tentamos até o fim. Infelizmente, um erro acabou nos penalizado custou caro. Precisamos nos cobrar, porque precisamos voltar a nos reencontrar com a vitória, não apenas uma vitória e depois ficar oscilando. Temos que tentar voltar com o equilíbrio, coisa que esse grupo já mostrou que é capaz", declarou ao SporTV.

#FLUxINT | 1-1 | 2T | 54? - Partida encerrada. ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 7, 2025

"Não tem um porquê (eliminação), às vezes é tomada de decisão, às vezes atenção. Isso tem que ser uma reflexão nossa para vermos onde estamos deixando a desejar porque estamos sendo penalizados. Essa eliminação acabou sendo, praticamente, por falhas nossas. Muito mais do que mérito do adversário. Claro, parabéns a eles pela classificação, mas nossos erros custaram caro. Agora é corrigir e ver o que temos para melhorar para não cometermos esses erros em jogos desse tipo", completou.

Agora o Fluminense espera seu adversário, que sairá de sorteio a ser realizado na sede da CBF na próxima terça-feira (12). Por outro lado, o Internacional se despede do torneio.

O Internacional retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid. No mesmo dia, mas às 21h, o Fluminense visita o Bahia, na Fonte Nova. Ambos os duelos serão válidos pela 19ª rodada do Brasileirão.