Ailín Pérez desafia Norma Dumont para o UFC Rio e solta provocações: "Está com medo"

A argentina Ailín Pérez decidiu tomar a dianteira e se colocar como opção para enfrentar Norma Dumont no card do UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro. Em uma série de postagens no 'Instagram', a lutadora fez provocações à brasileira e demonstrou total disposição para lutar em território adversário, diante da torcida local.

Norma, que estava escalada para enfrentar Raquel Pennington no Noche UFC, em 13 de setembro, ficou sem adversária após a ex-campeã peso-galo (61 kg) se retirar do combate. Desde então, a mineira segue sem luta marcada - e também sem substituta confirmada. Sua última aparição no octógono foi em setembro de 2024. Atenta à oportunidade, Pérez lançou um desafio público e bem-humorado nas redes sociais. Em um vídeo postado em seu perfil, disparou contra 'The Immortal' (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

"Norma Dumont não vai me enfrentar no UFC Rio. Qual é o problema, Norma? Não quer ir cinco rounds comigo no Brasil? Tá com medo de uma batalha de popozão?", questionou em tom descontraído.

As provocações continuaram em outras postagens, nas quais a argentina afirma ter sido bloqueada pela brasileira. A lutadora também passou a adotar um tom mais direto em seu discurso.

"Não acredito que uma lutadora do Top 3 está com medo de lutar comigo. Norma Dumont bloqueou-me e ainda não deu resposta. Ninguém que quer lutar contigo tem uma classificação melhor do que eu, qual é a tua desculpa agora? Temos o mesmo recorde e a mesma sequência de vitórias. Você está assustada", escreveu.

Bom momento

Vivendo ótima fase, Ailín Pérez acumula vitórias consecutivas e demonstra confiança para encarar uma das principais representantes da divisão peso-galo. Já Dumont, que ocupa posição de destaque no ranking, tem encontrado dificuldades para assegurar uma nova oponente desde a saída de Pennington do card.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por AilinPerez (@ailinperezufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok