'Abel desceu do Olimpo': Colunistas debatem xingamentos no Palmeiras

07/08/2025 19h16

Os xingamentos a Abel Ferreira durante a derrota do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil tiraram o treinador de um pedestal em que o próprio torcedor o havia colocado, opinaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

Após perder fora de casa por 1 a 0, o Palmeiras foi derrotado em casa por 2 a 0 pelo rival e caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido.

Milly: Abel se viu um simples mortal

É bem difícil, eu acho, o dia em que você vê que é um simples mortal. O Abel foi colocado na categoria de deus pela própria torcida. E deve ser difícil para ele descer do Olimpo, chegar ao chão e ouvir a torcida xingando ele.

Não há problema nenhum em perder para o rival, mas a gente precisa analisar o contexto em que isso acontece. E o Abel tem muita culpa em não conseguir comunicar à torcida o que está acontecendo.
Milly Lacombe

Alicia: Abel ainda não mudou Palmeiras com torcida contra

Os momentos em que o Abel redescobriu uma maneira de jogar e trouxe o Palmeiras de volta quando parecia que o time estava perdido, ele não precisou fazer isso lidando com o desamor da torcida, com a torcida mandando ele tomar naquele lugar, parte da torcida dizendo que o time não precisa mais dele.
Alicia Klein

