'Abel desceu do Olimpo': Colunistas debatem xingamentos no Palmeiras

Os xingamentos a Abel Ferreira durante a derrota do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil tiraram o treinador de um pedestal em que o próprio torcedor o havia colocado, opinaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

Após perder fora de casa por 1 a 0, o Palmeiras foi derrotado em casa por 2 a 0 pelo rival e caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido.

Milly: Abel se viu um simples mortal

É bem difícil, eu acho, o dia em que você vê que é um simples mortal. O Abel foi colocado na categoria de deus pela própria torcida. E deve ser difícil para ele descer do Olimpo, chegar ao chão e ouvir a torcida xingando ele.

Não há problema nenhum em perder para o rival, mas a gente precisa analisar o contexto em que isso acontece. E o Abel tem muita culpa em não conseguir comunicar à torcida o que está acontecendo.

Milly Lacombe

Alicia: Abel ainda não mudou Palmeiras com torcida contra

Os momentos em que o Abel redescobriu uma maneira de jogar e trouxe o Palmeiras de volta quando parecia que o time estava perdido, ele não precisou fazer isso lidando com o desamor da torcida, com a torcida mandando ele tomar naquele lugar, parte da torcida dizendo que o time não precisa mais dele.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.