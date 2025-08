Vitinho e mais dois: quem o Corinthians mira no mercado da bola

À procura de atacantes de velocidade, o Corinthians mira em Vitinho, ex-Flamengo, e mais dois jogadores para a função, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Corinthians tem vários nomes que vêm sendo trabalhados: o Vitinho, o Victor Sá e o Kaio César.

São vários nomes porque a comissão técnica do Dorival entende que precisa de dois jogadores com essa característica de velocidade pelo lado do campo.

André Hernan

Segundo o colunista, Vitinho é quem tem mais chances de reforçar o Timão, que busca boas oportunidades de mercado numa janela de transferências sem dinheiro em caixa.

O Vitinho é o nome mais quente nos bastidores do Corinthians, que está tentando a contratação.

Hoje, o nome mais forte de reforço não é o Victor Sá, que segue conversando, e não é o Kaio César, que segue esperando a resposta do Al-Hilal para ver se rola. O Vitinho é o cara mais palpável nesse momento nos bastidores do Corinthians.

André Hernan

Aos 31 anos, Vitinho está livre no mercado desde julho. Nas últimas temporadas, ele atuou no Al-Ettifaq e no Al-Shabab, ambos da liga saudita.

