Vasco x CSA: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil entre Vasco e CSA será disputado na noite desta quinta-feira, em São Januário. O confronto que decidirá o classificado à próxima fase do mata-mata começa às 20h (de Brasília).

Onde assistir

O duelo entre Vasco e CSA terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

? Preparação para o duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil encerrada ??? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/rmh4pk4Is6 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 6, 2025

No duelo de ida, em Maceió, o empate sem gols deixou as duas equipes em pé de igualdade no confronto decisivo. Em caso de novo empate no tempo normal, haverá disputa de pênaltis para definir a classificação.

O histórico do confronto aponta equilíbrio, com quatro vitórias para cada lado e seis empates. Como mandante, o Vasco leva vantagem, com três vitórias contra duas do CSA, além de dois empates. Entretanto, a equipe nordestina tem algumas lembranças positivas em suas passagens por São Januário. Em 1992, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil, após empate no jogo de ida, o CSA venceu o segundo jogo por 1 a 0 e ficou com a vaga.

Mais recentemente, os alagoanos venceram por 3 a 1, em partida pela 32ª rodada da Série B de 2021.

Sem vencer há sete jogos, eliminado na Sul-Americana e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive péssimo momento na temporada. O técnico Fernando Diniz, ameaçado no cargo, não poderá contar com o zagueiro João Victor, que recebeu o cartão vermelho no primeiro jogo. Além dele, Adson, lesionado, e Luiz Gustavo e Leandrinho, convocados pela Seleção sub-20, estão fora da partida.

No CSA, que vem de vitória sobre o Botafogo-PB na Série C, o técnico Márcio Fernandes não contará com Jackson, Kevyn e Álvaro, entregues ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X CSA-AL







Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 7 de agosto de 2025



Hora: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Auxiliáres: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques



Técnico: Márcio Fernandes