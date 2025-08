Vancouver Whitecaps anuncia contratação de ídolo do Bayern

Depois de muitas especulações, finalmente Thomas Muller teve seu destino definido para a temporada 2025/26. Nesta quarta-feira, o clube canadense Vancouver Whitecaps anunciou a contratação do atacante alemão de 35 anos. O campeão mundial havia anunciado em abril que estava jogando sua última temporada pelo Bayern.

Muller assinou contrato com o Whitecaps até dezembro de 2025, com opção de renovar o vínculo até o fim de 2026.

O atacante alemão mira títulos com a camisa do Whitecaps. A equipe de Vancouver disputa a Major League Soccer (MLS) desde 2009, mas nunca conseguiu ultrapassar as quartas de final do torneio. No futebol canadense, o time se destaca, com quatro conquistas do campeonato local.

"Estou ansioso para ir a Vancouver e ajudar este time a conquistar um título. Ouvi coisas ótimas sobre a cidade, mas, acima de tudo, estou indo para vencer. Tive ótimas conversas com Axel Schuster (diretor de futebol) e Jesper Sørensen (técnico), e agora mal posso esperar para jogar diante dos torcedores e ver todos os fãs no BC Place enquanto caminhamos rumo aos playoffs (da MLS)", disse Muller, em entrevista ao site oficial do Whitecaps.

Carreira no Bayern

Após 25 anos dedicados ao Bayern de Munique, Muller saiu do clube como uma lenda do futebol alemão. Durante suas 17 temporadas como profissional, o atacante entrou em campo 756 vezes, marcou 250 gols, deu 238 assistências e se tornou o recordista de títulos do time, com 33 conquistas, incluindo 13 Campeonatos Alemães e duas Ligas dos Campeões.

Muller se despediu do Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Ao longo da competição, o atacante atuou em cinco partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.