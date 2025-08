Transmissão ao vivo de Fluminense x Inter pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Fluminense e Internacional medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, RS, ES e a cidade mineira de Juiz de Fora), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Fluminense joga pelo empate após vitória no Beira-Rio. O Tricolor venceu o Inter por 2 a 1 fora de casa e avança com nova vitória ou igualdade. O Colorado precisa ganhar por dois gols para seguir; triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Cariocas quebraram sequência negativa no Brasileirão. A equipe de Renato Gaúcho venceu o Grêmio por 1 a 0 e engatou a segunda vitória seguida na temporada.

Inter tenta reação após duas derrotas em casa. O time gaúcho foi superado por Fluminense e São Paulo no Beira-Rio.

Fluminense x Internacional -- Copa do Brasil