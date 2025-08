Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Flamengo pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Atlético-MG e Flamengo medem forças hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Atlético joga com a vantagem do empate. Após vencer o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, o Galo pode empatar para avançar às quartas. O Rubro-Negro precisa de dois gols para se classificar direto; vitória por um de diferença leva aos pênaltis.

Confronto marca o terceiro duelo recente. O Flamengo venceu no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Atlético respondeu com triunfo fora de casa e tenta fechar a vaga diante da torcida.

Atlético-MG x Flamengo -- Copa do Brasil