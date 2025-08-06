Torcida vaia Palmeiras em eliminação, xinga Abel, diretoria e jogadores: "Vergonha"

O clima esquentou no Allianz Parque após a eliminação do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil com protestos e vaias da torcida. O Verdão perdeu por 2 a 0 e deu adeus à competição. No jogo de ida, na Neo Química Arena, o Alviverde já havia perdido por 1 a 0. As cobranças foram direcionadas aos jogadores, diretoria e ao técnico Abel Ferreira.

"Ô Leila, sua imbecil, pega esse time e vai pra p*** que pariu", "Barros, c***, fora do Verdão", "Não é mole não só tem nutella no comando do Verdão, "Ei, Abel, vai tomar no c*", "Abel, vai se f***, o meu Palmeiras não precisa de você" e "Vergonha, time se vergonha", foram alguns dos protestos.

Os cantos foram entoados, principalmente, pelo setor da organizada, por vezes vaiado por outras partes do estádio. Além disso, nos acréscimos, os torcedores instalados no mesmo setor, xingou, nominalmente os jogadores do elenco palmeirense.

Essa é a segunda vez que o Verdão cai para o rival neste ano. Antes, o Alviverde perdeu o título do Campeonato Paulista depois de uma derrota no primeiro jogo, também no Allianz, e um empate sem gols, fora. Além disso, nesta temporada, o Palmeiras não venceu o rival em sua casa.

Antes da bola rolar, a torcida já havia demonstrado sua insatisfação. Por isso, estendeu faixas na frente do CT e fez cobranças com cesta de doces, alegando falta de vontade dos jogadores.

O Palmeiras agora volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília). No torneio nacional, o Verdão é o terceiro colocado, com 32 pontos.

Agora eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras segue vivo em duas competições: Brasileirão e Libertadores. O Verdão decide as oitavas de final do torneio continental nas próximas semanas, contra o Universitario-PER.