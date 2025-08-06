Topo

Torcida chama Leila de 'imbecil' e xinga Abel: 'O Palmeiras não precisa de você'

06/08/2025 23h47

A torcida do Palmeiras se irritou nos minutos finais da eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto parte da torcida deixava as arquibancadas, os torcedores organizados entoaram uma série de gritos com alvos como a presidente Leila Pereira, o técnico Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros. Além disso, cantaram individualmente para cada jogador da escalação, nome por nome, também com ofensas.

"Ô, Leila, sua imbecil, pega esse time e vai para a p... que pariu", gritaram os torcedores em protesto contra a dirigente palmeirense, que gastou muito em reforços nesta temporada, depois de ser bastante criticada pela falta de atuação no mercado. Barros, o responsável pelas contratações do clube, também foi alvo de cânticos.

Até mesmo o treinador Abel Ferreira, que empilhou títulos pelo clube, foi bastante cobrado pelos torcedores. "Abel, vai se f...., o Palmeiras não precisa de você", vociferavam os palmeirenses, que também cantaram: "Ei, Abel, vai tomar no c..."

"Não é mole não, só tem Nutella jogando no Verdão" e "Vergonha, vergonha, time sem vergonha" foram outras palavras ouvidas ao longo dos acréscimos. Então, passaram a citar individualmente cada jogador. Diziam um nome e repetiam: "Vai tomar no c..."

