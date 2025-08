Tenista ucraniana desabafa após receber ameaças por derrota: 'sou mãe'

A tenista ucraniana Elina Svitolina desabafou nas redes sociais após ser alvo de ameaças e xingamentos por conta da derrota para Naomi Osaka nas quartas de final do WTA de Montreal.

O que aconteceu

Svitolina compartilhou prints das mensagens que recebeu após a eliminação. Ela se manifestou nos Stories do Instagram.

A ex-número 3 do mundo foi ameaçada de morte e alvo de mensagens com conotação sexual. Alguns textos também faziam referência à guerra entre Ucrânia e Rússia.

Para todos os apostadores: eu sou uma mãe antes de ser uma atleta. A forma com que vocês falam com mulheres, com mães, é vergonhosa. Se as mães de vocês vissem essas mensagens, elas ficariam enojadas. Elina Svitolina, nos Stories do Instagram

O caso de Svitolina aconteceu cerca de dois meses após a denúncia de Katie Boulter. A britânica contou, em entrevista à BBC, que recebeu ameaças de morte direcionadas tanto a ela quanto a familiares.

Eu só fico me perguntando quem é a pessoa que envia isso. Não acho que seja algo que eu diria nem ao meu pior inimigo. É simplesmente horrível. [...] "Isso mostra o quanto somos vulneráveis. Você realmente não sabe se essa pessoa está no local do torneio, se está por perto ou se sabe onde você mora. Katie Boulter, à BBC

Tenistas foram alvo de cerca de 8 mil comentários abusivos em 2024, e 40% vieram de apostadores, informou o relatório publicado pela WTA em junho deste ano. Foram monitorados mais de 1,6 milhão de postagens e comentários em redes sociais.