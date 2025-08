Sporting oficializa contratação por empréstimo de jogador do Atlético-MG

O Sporting, de Portugal, anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro brasileiro Rômulo, do Atlético-MG. O jogador de 21 anos chega por empréstimo e reforçará o time B do clube português.

Formado nas categorias de base do Galo, o defensor integrava o elenco principal desde 2024. Em sua primeira temporada pelo Atlético-MG, o atleta disputou 10 jogos, quatro a mais em relação a este ano.

"Estou ansioso para chegar, jogar e mostrar o potencial dentro de campo para retribuir a oportunidade que o Sporting CP está me dando. Vivi muitas coisas felizes no futebol e que esta temporada possa ter mais", disse Rômulo, em nota divulgada pelo Sporting.

A negociação fortalece a relação entre o Galo e o time português. Também nesta janela, o time mineiro acertou a chegada por empréstimo de Biel, que pertence ao Sporting. O jogador, inclusive, teve participação importante no acerto entre Rômulo e o clube europeu.

"Falei com o Biel, que esteve recentemente aqui (Sporting), e ele só elogiou. Fiquei mais feliz e espero que dê tudo certo", revelou Rômulo.